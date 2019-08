ProSieben

Play it again, Rob? Taktikfuchs Robin will bei "Schlag den Besten" zum zweiten Mal 50.000 Euro gewinnen - am Donnerstag auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Zweiter Auftritt, nächster Gewinn? Robin (24, Moderner Fünfkämpfer, aus Potsdam) darf nach seinem Sieg bei "Schlag den Besten" auf ProSieben in der vergangenen Woche erneut antreten - und kann in der nächsten Ausgabe ein weiteres Mal 50.000 Euro gewinnen. "Ich bin wahnsinnig motiviert, da ich nicht nur die Möglichkeit habe, erneut zu gewinnen, sondern sogar eine Siegesserie aufstellen kann. Das bedeutet mir vermutlich noch mehr. Ich gehe also noch motivierter in den neuen Wettkampf", sagt der Taktikfuchs. In der zweiten Ausgabe von "Schlag den Besten" am Donnerstag, 15. August, trifft der 24-jährige Student auf Björn aus Bischofsheim bei Frankfurt. Der 33-jährige Pilot, Halbmarathonläufer und Hobby-Schwimmer zeigt sich siegessicher: "Wenn ich auftauche, geht mein Gegner unter. Ich schlage den Besten!"

Welches Allround-Talent beweist nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch Köpfchen und Geschick? Elton führt bei "Schlag den Besten" durch den Abend. Ron Ringguth kommentiert.

"Schlag den Besten" am 15. August 2019 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

