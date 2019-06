ADAC SE bündelt Camping-Aktivitäten bei PiNCAMP in Berlin / Positionierung als führender multimedialer Anbieter / Online-Buchung startet 2019 / ADAC Campingführer weiter als Print-Version erhältlich

ADAC SE

Die Aktivitäten des ADAC im Branchensegment Camping werden bei der ADAC Camping GmbH in Berlin, die das Portal PiNCAMP powered by ADAC betreibt, zusammengefasst und für die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet. Dies betrifft die Campingplatz-Inspektionen, die entsprechende ADAC Klassifikation, die Redaktion für Camping-Themen sowie die Werbevermarktung, welche ab 1. Januar 2020 in Berlin unter der Marke PiNCAMP organisiert werden. Das Team in Berlin wird hierfür auf 40 Mitarbeiter aufgestockt. Geleitet wird die zentrale Camping-Einheit von Uwe Frers, der über 20 Jahre Digital- und Startup-Expertise einbringt.

Mahbod Asgari, Vorstand der ADAC SE, betont die Wichtigkeit des Segmentes: "2018 war ein Camping-Rekordjahr, die Neuzulassungen von Camping-Fahrzeugen steigen genauso rasant wie die Übernachtungszahlen auf Campingplätzen. Der ADAC ist seit vielen Jahren Marktführer bei Print-Publikationen auf diesem Gebiet. Mit einer Millionen-Investition in unsere digitale Camping-Plattform PiNCAMP sind wir Trendsetter in der Digitalisierung dieses Marktes. Unser Ziel ist es, die ADAC SE als führenden multimedialen Anbieter in der Camping-Branche zu positionieren. Dabei werden wir auch die bewährte und auflagenstarke Printversion des ADAC Campingführers weiterentwickeln."

Für das Digitalgeschäft rund um das Camping-Portal PiNCAMP (https://www.pincamp.de) stehen 2019 wesentliche Meilensteine an. Im Fokus stehen dabei die Online-Buchbarkeit von Campingplätzen sowie die Internationalisierung des Portals. Der erfolgreiche ADAC Campingführer mit den Printausgaben Nord- und Südeuropa bleibt dabei auch zukünftig ein fester Bestandteil des Programms. Der ADAC Stellplatzführer wird zu einer modernen, rein digitalen Version weiterentwickelt. Die Inspektion von 5.500 Campingplätzen in Europa sowie die ADAC Klassifikation bleiben auch künftig die inhaltliche Basis für die Camping-Produkte der ADAC Camping GmbH in Berlin.

Kurt Heinen, Vizepräsident Tourismus des ADAC e.V., begrüßt die Fokussierung im Bereich Camping: "Der ADAC war über Jahrzehnte der maßgebliche Innovator der Camping-Branche. Diesem Anspruch werden wir mit der erweiterten, multimedialen Aufstellung auch zukünftig gerecht."

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn vor Steuern von 125,5 Mio. Euro.

