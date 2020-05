ARD Das Erste

Das Erste

50 Jahre "Tatort" - Ihr Wunsch-"Tatort": die Voting-Liste

Bild-Infos

Download

München (ots)

50 "Tatort"-Filme aus den letzten 20 Jahren stehen für das Voting-Event im Sommerprogramm zur Wahl

Stoever und Brockmöller, Bienzle, der erste Fall von Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler und viele mehr: Die Hit-Liste für das Voting-Event im Jubiläumsjahr des "Tatorts" liegt vor. Die Legenden kehren zurück.

In den Sommermonaten haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, aus den 50 beliebtesten und erfolgreichsten "Tatort"-Folgen mit 30 Ermittlerteams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wöchentlich ihren Favoriten zu wählen. Das Ergebnis der Wahl, die wöchentlichen Sieger, werden jeweils freitags - vor dem Ausstrahlungstermin am Sonntag um 20:15 Uhr - bekannt gegeben. Das ARD-Boulevardmagazin "Brisant" wird zudem die gewählte "Tatort"-Folge in seiner Freitagsausgabe in einem Beitrag mit vielen Hintergrundinformationen vorstellen. Und hier sind "die Besten" ab sofort für die Pressekolleg*innen zu finden: https://presse.DasErste.de.

Jörg Schönenborn, ARD-Koordinator Fiktion: "Fußball-Groß-Ereignisse und 'Tatorte' gehören im Fernsehen zu den 'Lagerfeuern', vor denen man sich trifft und mitfiebert. Da nun leider die Fußball-EM ausfällt, soll es in diesem Sommer - als kleiner Trost - zumindest beim 'Tatort' um den Sieg gehen. Unterschied: Nicht die Spieler entscheiden, sondern die Fans! Ein Voting zu einem tollen Anlass, nämlich dem 50sten 'Tatort'-Jubiläum. In jeder Hinsicht etwas Außergewöhnliches in diesem schnelllebigen Medienzeitalter. So freue ich mich sehr auf ein Wiedersehen mit den Legenden Stoever und Brockmöller!"

Wegen der ursprünglich für den Sommer vorgesehenen Übertragung der Fußball-EM hatte die ARD dieses Jahr eine etwas geringere Anzahl an Erstausstrahlungen für den Sonntagskrimi in Auftrag gegeben. Daraus erklärt sich auch die leicht erweiterte premierenfreie Sommerzeit.

Zum Ablauf des Votings:

Die Stimmabgabe erfolgt ausschließlich online über "www.DasErste.de/tatort-voting". Das Voting für den ersten Wunsch-"Tatort" beginnt am Sonntag, 14. Juni. Die "Tatort"-Folge, die bis zum darauffolgenden Freitag die meisten Stimmen auf sich versammeln konnte, wird am Sonntag, 21. Juni, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Direkt nach der Ausstrahlung beginnt das Voting für den zweiten Wunsch-"Tatort" am darauffolgenden Sonntag von neuem. Die Abstimmung startet wieder von Null. Die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten Wunsch-"Tatort" also nicht mitgezählt. Der letzte Wunsch-"Tatort" wird am 30. August 2020 zu sehen sein. Alle "Tatort"-Sieger werden nach Ausstrahlung im Ersten jeweils für sechs Monate in der ARD Mediathek bereit stehen.

Und zusätzlich am Freitag: "Die Klassiker". Parallel zum Wunsch-"Tatort" am Sonntag um 20:15 Uhr zeigt Das Erste auf dem Freitagsplatz um 22:15 Uhr ab dem 26. Juni noch einmal einige herausragende Klassiker aus 50 Jahren "Tatort": eine kleine Zeitreise durch die bundesrepublikanische Gesellschafts-, Fernseh- und Krimigeschichte, wie sie sich in der Reihe seit einem halben Jahrhundert spiegelt. Denn der "Tatort" war und ist vor allem eines: nah dran an der Lebenswirklichkeit mit seinen Fällen, seinen Ermittlertypen, den handelnden Personen und vor allem den Regionen, in denen er spielt.

Bildmaterial zu allen 50 "Tatort"-Folgen aus der Hitliste für das Voting-Event steht für Journalistinnen und Journalisten ab sofort unter "www.ard-foto.de" bereit.

Pressekontakt:

Dr. Lars Jacob

Presse und Information Das Erste

Tel.: 089 / 5900-42898

E-Mail: lars.jacob@DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell