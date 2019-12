Google Germany GmbH

Das war das Jahr 2019! - Der große Google-Jahresrückblick

Hamburg (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Nicht mehr lange, dann ist 2019 Geschichte. Ein aufregendes Jahr in jeder Hinsicht - vom Brexit-Hick-Hack über das verheerende Feuer in Notre-Dame, Jürgen Klopps spektakulären Sieg in der Fußball Champions League mit seinem FC Liverpool bis hin zum traurigen Terror-Anschlag in Halle. Im Fernsehen laufen schon die traditionellen Jahresrückblicke und auch wir wollen zurückschauen. Was hat uns in diesem Jahr bewegt? Nach welchen Persönlichkeiten, Begriffen und Ereignissen haben wir im Internet am meisten gesucht? Mario Hattwig berichtet.

Sprecher: Der Top-Suchbegriff in diesem Jahr hat einen traurigen Hintergrund. Dabei geht es um Rebecca Reusch, die Anfang des Jahres in Berlin spurlos verschwunden ist, was noch heute viele Deutsche beschäftigt. Auf Platz zwei folgt Notre-Dame.

O-Ton 1 (Hannah Samland, 16 Sek.): "Ein Feuer hat im Frühjahr die Kirche zum Großteil zerstört, und gerade die Diskussion um den Wiederaufbau, das Rätsel um die Ursache, hat Notre-Dame ganz lange in den Nachrichten gehalten. Und auf Platz drei folgt dann die Handball-WM. Unser deutsches Team musste leider ohne Medaille nach Hause fahren. Aber die Deutschen waren trotzdem im Handball-Fieber."

Sprecher: So Google Pressesprecherin Hannah Samland. Bei den Promis, nach denen in diesem Jahr am meisten gesucht wurde, liegt Klimaaktivistin Greta Thunberg ganz vorn, gefolgt von Dschungelcamp-Gewinnerin Evelyn Burdecki und Sängerin Alice Merton. Gesucht wurde auch nach vielen großen Persönlichkeiten, die in diesem Jahr leider verstorben sind.

O-Ton 2 (Hannah Samland, 21 Sek.): "Gerade der Tod von Karl Lagerfeld hat international und auch hier in Deutschland ganz viele Menschen bewegt und deswegen führt er auch die Liste an. Auf Platz zwei ist die Schauspielerin Lisa Martinek, die ganz unerwartet im Alter von 47 Jahren gestorben ist. Außerdem sind auch noch Niki Lauda, Costa Cordalis, Rudi Assauer, Hannelore Elsner und Karel Gott von uns gegangen und das hat ganz viele Nutzer beschäftigt."

Sprecher: Bei den Top-Suchbegriffen tauchen auch viele Filme auf. In dieser Kategorie war 2019 "Joker" nicht zu schlagen, gefolgt vom erfolgreichsten Film aller Zeiten: "Avengers Endgame".

O-Ton 3 (Hannah Samland, 15 Sek.): "Und ich freue mich, dass bereits auf Platz drei eine deutsche Produktion ist, und zwar die Komödie 'Das perfekte Geheimnis'. Und wer noch einen Film-Tipp sucht für die Feiertage, sollte aber auch einen Blick auf die restlichen Top 10-Platzierungen werfen, denn das sind ganz tolle Filme drin wie 'The Irishman' oder 'Once Upon A Time In Hollywood'."

Sprecher: Und dann gibt es ja noch die Kategorien, in denen die Deutschen Google ganze Fragen stellen. Bei den "Wie-Fragen" interessiert ein Social Media-Trend und ein Trend aus dem Computerspiel Fortnite am meisten: "Wie geht Floss Dance?" liegt hier vorn.

O-Ton 4 (Hannah Samland, 24 Sek.): "Bei den Was-Fragen sind politische Themen ganz vorne, wie 'Was ist Brexit?' oder 'Was ist Artikel 13?'. Und dann gibt es noch die Kategorie der Wo-Fragen. Und da führt der Reformationstag die Liste an. Da gab es ja im letzten Jahr eine Änderung, und zwar gab es vier weitere Bundesländer, wo der Feiertag beschlossen wurde am 31.10. Da waren sich einige Nutzer anscheinend unsicher, wo denn jetzt wirklich Feiertag ist und haben genau das gesucht."

Abmoderationsvorschlag:

Das waren die Themen, die uns im Jahr 2019 am meisten beschäftigt haben. Eine Übersicht der Dinge, die wir in diesem Jahr im Internet am häufigsten gesucht haben, finden im Netz unter http://google.de/2019.

