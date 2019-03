Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH

Ex-Wirtschaftsministerin Zypries mit DUB auf Digitalkurs

Brigitte Zypries gibt DUB UNTERNEHMER-Magazin Impulse

Stärkung des redaktionellen Profils in Digital- und Politikfragen

Hamburg (ots)

Brigitte Zypries wird Herausgeberin des DUB UNTERNEHMER-Magazins. "Die DUB-Medien geben Mittelständlern und Entscheidern Orientierung in der digitalen Transformation. Ich freue mich darauf, diese Aufgabe künftig zu unterstützen und die Zukunft mitzugestalten", sagt die ehemalige Wirtschafts- und Justizministerin, die in fast 20 Jahren Regierungserfahrung ein umfassendes Netzwerk aufgebaut hat, das sie einbringen will.

Als Herausgeberin berät Zypries die Chefredaktion bei der publizistischen Ausrichtung des Magazins. Darüber hinaus wird sie Kolumnistin des zweimonatlich erscheinenden Wirtschaftstitels. "Wir sind stolz, mit Brigitte Zypries eine Frau mit an der Spitze zu haben, die durch ihre langjährige politische Verantwortung im Wirtschafts- und Justizressort viele Weichenstellungen in Deutschland mit begleitet hat", sagt Jens de Buhr, Verleger des DUB UNTERNEHMER-Magazins und Geschäftsführer von JDB MEDIA GmbH.

Nach ihrer Zeit in der Politik konzentriert sich die Ex-Ministerin, die aus einem Unternehmer-Haushalt stammt, auf Themen wie Start-ups, Digitalisierung und Netzwerke. So hat sie kürzlich ihre erste eigene Unternehmung gegründet und ist Schirmherrin des Unternehmerinnen-Netzwerks SUN im Bundesverband Deutsche Startups. Auf "Impulse aus einer neuen Perspektive" freut sich Chefredakteur Thomas Eilrich: "Brigitte Zypries ist für uns eine ideale Herausgeberin. Sie verbindet in besonderer Weise politische Erfahrung mit Wirtschafts- und Start-up-Kompetenz."

Das DUB UNTERNEHMER-Magazin erscheint im Handel sowie als Supplement in Wirtschaftswoche und Handelsblatt - die nächste 188-Seiten-starke Ausgabe 1.2019 liegt ab 1. März für 7,50 Euro am Kiosk und ist im Abo bei der DUB UNTERNEHMER-Akademie oder als E-Paper auf dub.de/epaper erhältlich.

