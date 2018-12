Digitalministerin Bär sieht Ängste rund um den Wandel. Wirtschaftskenner Vöpel fordert neuen Daten-Umgang. Autor Harari erwartet Manipulation. / Ab 14. Dezember am Kiosk: Wirtschaftstitel mit Stories, News und Tipps für die digitale Transformation auf 236 Seiten / Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die Warnung kommt von passender Stelle: "Wir in unserer Komfortzone tun immer so, als ob wir in einer wahnsinnig gefährlichen Welt leben. Dieser Kulturpessimismus behindert uns nachhaltig." Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, mahnt im Exklusivinterview im DUB UNTERNEHMER-Magazin ein Umarmen des Wandels an. Sie wünscht sich von den Deutschen den Hunger, Grenzen zu testen, sich aus der Komfortzone zu bewegen, das Unvorstellbare zu wagen - und keine Angst zu haben. Zudem ist sie fest davon überzeugt, dass ihr Jungfernflug mit einem Lufttaxi noch in dieser Legislaturperiode startet. Das Gespräch ist nachzulesen in der aktuellen Ausgabe des DUB UNTERNEHMER-Magazins, das ab dem 14. Dezember am Kiosk, im Abo beim DUB UNTERNEHMER-Club oder als E-Paper auf dub.de/epaper erhältlich ist.

"Deutschland, Deine Digitalhelden" heißt die Titelstory der DUB UNTERNEHMER-Ausgabe 6/18. Von About You über Telekom Deutschland bis Viessmann: Die Redaktion hat 30 Vordenkerinnen und Vordenker der deutschen Wirtschaft sowie deren Ideen, uns in die digitale Zukunft zu führen, skizziert. Auch die Wissenschaft bekommt eine Stimme: Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen WeltWirtschaftsinstituts (HWWI), mahnt zu geringe Investitionen des Bundes im Rahmen der deutschen KI-Strategie sowie den restriktiven Umgang mit Daten in Deutschland an.

Dazu im Exklusivgespräch: Yuval Harari ("Homo Deus") über sein neuestes Werk "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert". Darin beschäftigt sich der Star-Autor mit der Kluft zwischen der menschlichen Macht, Systeme zu beeinflussen und der nötigen Weisheit, diese tief zu verstehen. Er prophezeit: "Im 21. Jahrhundert werden wir lernen, nicht nur die Welt außerhalb von uns zu manipulieren, sondern auch die Welt in uns."

Wie Japan die Chancen und Herausforderungen den digitalen Wandel angeht, hat ein Redaktionsteam des DUB UNTERNEHMER-Magazins vor Ort recherchiert. Der DUB UNTERNEHMER-Club hatte nach Tokio eingeladen - und Vertreter der deutschen Wirtschaft sind gefolgt. Das Team hat die klassischen Klischees "Überalterte Gesellschaft, führende Roboter-Nation, hohe Arbeitsmoral" unter die Lupe genommen.

