Verlängerte "Tagesthemen" ab 7. September 2020

Neue Sendezeit montags bis donnerstags 22:15 bis 22:50 Uhr

München (ots)

Die ARD-Programmkonferenz hat beschlossen, die "Tagesthemen" ab 7. September 2020 von Montag bis Donnerstag von aktuell 30 auf 35 Minuten auszuweiten. Die neue Sendezeit ist 22:15 bis 22:50 Uhr; die Sendelänge der Freitagsausgabe wird auch zukünftig 30 Minuten betragen.

Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Die verlängerte Sendezeit werden wir insbesondere dazu nutzen, der Berichterstattung aus den Regionen noch mehr Platz in den 'Tagesthemen' einzuräumen. Geplant ist eine Regionalrubrik unter dem Titel "#mittendrin", die zunächst am Freitag und ab September dann vier Mal in der Woche gesendet werden soll. Das ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung unserer Informationskompetenz."

