ANNE WILL, am Sonntag, 2. Februar 2020 um 21:45 Uhr Volle Staatskassen, leere Portemonnaies - wird jetzt die Mittelschicht entlastet?

Der milliardenschwere Haushaltsüberschuss des Bundes weckt Begehrlichkeiten, die Forderung nach einer steuerlichen Entlastung der Mittelschicht wird immer lauter. Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen den Spitzensteuersatz, obwohl sie keine Top-Gehälter beziehen. Zugleich brauchen immer mehr Menschen mehr als einen Job, um finanziell über die Runden zu kommen. Warum können viele nicht mehr von ihrem Gehalt leben? Was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn der Druck auf die Mittelschicht zunimmt? Sind Steuersenkungen das richtige Konzept, um diesen Trend zu stoppen?

Zu Gast bei Anne Will: Norbert Walter-Borjans (SPD), Parteivorsitzender Ralph Brinkhaus (CDU), Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag Christian Lindner (FDP), Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag Anette Dowideit, Chefreporterin des Investigativteams der WELT Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes

