"ttt - titel thesen temperamente" (WDR) am Sonntag, 2. Februar 2020, um 23:05 Uhr

München (ots)

Die geplanten Themen:

"Looking at the Stars" Eine Ballettschule für Blinde macht im Kino Furore "Untold Stories" Peter Lindberghs letzte Werkschau im Kunstpalast Düsseldorf Spuren, die bleiben Dokumentarfilm über die Angehörigen der NSU-Opfer Mensch und Musiker Beethoven zum 250. Geburtstag

Moderation: Max Moor

Redaktion: Klaus Reimann (WDR)

