Vista Holding Group AG

Eine Geldanlage, die Sicherheit und Rendite vereint

Zürich (ots)

Risikoinvestments sind out, denn hochspekulative Geldanlagen sind nur etwas für Zocker. Der statistisch gesehen "durchschnittliche Anleger" bevorzugt mittel- bis langfristige Investments mit solidem Renditepotenzial von 7 - 14 Prozent und Laufzeiten von 2 - 8 Jahren. Außerdem ist heutzutage ein weiterer Aspekt hinzugekommen: Das Investment sollte möglichst nachhaltig und ökologisch unbedenklich sein. Bedeutet, dass die Menschen sich sehr genau darüber informieren, in welche Unternehmen sie investieren und welchen übergeordneten Nutzen sie dadurch erzielen.

Besonders beliebt sind derzeit Investitionen in "erneuerbare Energien", die die Energiewende beschleunigen und dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Das Schweizer Investmenthaus, die Vista Holding Group AG, fokussiert sich bei seinen Zielinvestments hauptsächlich auf den Wirtschaftsbereich "erneuerbare Energien", wobei ein entscheidender Schwerpunkt die Exploration von Flüssiggas (LNG) als Hauptbestandteil der Energiewende, ausmacht. Außerdem sind Kooperationen an Immobiliengesellschaften und im Telekommunikationsmarkt weitere ergiebige Beteiligungsfelder. Diese Symbiose verschafft dem Züricher Unternehmen einen großen Vorteil bei der Verwertung von Ressourcen aus Marktdurchdringung und Renditeausschöpfung. Die daraus resultierende hohe Verzinsung, die die Vista Holding Group AG seit mehr als einem Jahrzehnt seinen Investoren als jährliche Gewinnausschüttung zur Verfügung stellen kann, liegt deshalb mit 8 - 12% p.a. auf höchstem Niveau. In Verbindung mit dem soliden Investmentcharakter der Geldanlagen vereint das Angebot dieses eidgenössischen Multikonzerns Sicherheit und Rendite in gleich hohem Maße.

Eines der Schlagwörter der Energiewende ist Flüssiggas, auch LNG (Liquefied Natural Gas) genannt, als Teil eines tragfähigen Gesamtkonzeptes zur Energiewende. Man ist sich international einig, dass LNG die Zukunft und ein solider Eckpfeiler bei der Verwertung umweltschonender Energiequellen ist. Deshalb strebt die Vista Holding Group AG seit 2018 nach US-Europäischen Kooperationen, um der steigenden Nachfrage nach Förderung und Verflüssigung von Erdgas zu entsprechen. Hier lässt sich jetzt und in Zukunft sehr viel Geld verdienen, zumal die Chinesen, die bereits heute etwa 44 Prozent der weltweiten LNG-Bestände nachfragen, nur einer der Abnehmer dieser bedeutenden Energieressource sind. Es gibt derzeit drei weitere vollständig genehmigte LNG-Projekte, die auf Initiative der Schweizer Firmengruppe realisiert werden konnten. Diese sind entscheidende Bausteine für eine solide Rendite. Nachhaltig erwirtschaftet, langfristig nutzbar.

Anleger, die sich an Unternehmen beteiligen, erwarten, dass der Erhalt des Vermögens im Vordergrund steht, und Verlustrisiken möglichst ausgeschlossen werden können. Und genau diese Aspekte der Kapitalabsicherung hat sich die Vista Holding Group AG auf ihre Fahne geschrieben und sie zur Maxime ihrer Firmenphilosophie gemacht: "Alle Investitionen müssen planbar und überschaubar, eine Rückabwicklung schnell und unkompliziert sein. Dafür verbürgt sich das Unternehmen und kann somit ein Höchstmaß an Sicherheit bieten." - ein Zitat von Verwaltungsrat Karl-Heinrich Gasser.

Denn was nützt die beste Rendite, wenn der Kapitalerhalt mit einem Fragezeichen versehen ist? In einem solchen Fall sind Investoren eher geneigt, dass Investment zurückzuziehen, wovon niemand profitieren kann.

