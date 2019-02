Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: MZ zu Unterhaltsvorschuss/Sachsen-Anhalt

Halle (ots)

. Immer seltener holen sich Behörden Geld zurück, das sie Eltern für Unterhalt vorschießen. Das berichtet die in Halle erscheinenden Mitteldeutsche Zeitung (Montag-Ausgabe). Vater Staat springt ein, wenn die echten Väter für ihr Kind nicht zahlen können oder wollen. Allein in Sachsen-Anhalt legten die Behörden im vergangenen Jahr rund 91 Millionen Euro aus - zugleich holten sie nur 9,4 Millionen von säumigen Vätern zurück. Das dokumentiert der Landkreistag, der von "explodierenden Zahlen" spricht. Denn verschärft ist die Lage noch, seit 2017 auch Über-Zwölfjährige Kinder Anspruch auf Unterhalt bekommen haben. So stiegen die Auslagen von einst 36 Millionen um das Zweieinhalbfache, sagte Michael Struckmeier vom Landkreistag der MZ. Treiben Behörden das Geld nicht ein, fehlt es an anderer Stelle. Ein Streit um die Millionen landet jetzt vor Sachsen-Anhalts Verfassungsgericht: Die Landkreise sehen nicht ein, dass sie 30 Prozent der fälligen Vorschusskosten tragen sollen - den Rest tragen Bund und Land -, obwohl sie nicht für das Gesetz verantwortlich sind. "Unser Anteil ist zu hoch", so Struckmeier. "Wir wollen, dass mit den Kosten fair umgegangen wird." Den Kreisen schwebt eine Reduzierung auf 15 Prozent vor. Dies wird nun wohl gerichtlich geklärt.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell