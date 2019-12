ARD Das Erste

Das Erste: Drehende für ARD-Degeto-Thriller "Im Abgrund" (AT) mit Peter Kurth und Tobias Moretti in den Hauptrollen

Am 10. Dezember gingen in Lauenburg/Undeloh unter der Regie von Stefan Bühling die Dreharbeiten zum Thriller "Im Abgrund" (AT) zu Ende. In den Hauptrollen sind Peter Kurth als Kommissar David Wallat und Tobias Moretti als verurteilter Kindermörder Joseph Maria Hagenow zu sehen. Komplettiert wird das Ensemble mit Simon Schwarz, Tinka Fürst, Florian Stetter, u.v.a. Das Drehbuch stammt von Arndt Stüwe. Zum Inhalt: David Wallat (Peter Kurth) ist ein erfahrener und angesehener Polizist beim LKA. Als der Kindermörder Joseph Maria Hagenow (Tobias Moretti) nach langer Haftstrafe wieder auf freien Fuß kommt, meldet sich Wallat freiwillig, um gemeinsam mit seinen Kollegen Lisa (Tinka Fürst) und Eric (Simon Schwarz), Hagenow zu überwachen - denn Wallat hat noch eine Rechnung mit Hagenow offen, den er damals zur Strecke gebracht hat. Hagenow gilt immer noch als gefährlich, musste aber aus juristischen Gründen nach der Haft entlassen werden und wird nun unter Führungsaufsicht und Dauerobservation gestellt. Hagenow zieht in ein kleines Dorf, wo ihm Pastor Berkenbusch (Florian Stetter), der an das Gute im Menschen glaubt, Unterschlupf angeboten hat. Die Polizisten ziehen in eine Wohnung gegenüber von dem Pfarrhaus ein. Wallat wird schnell klar, dass der manipulative Hagenow versucht, die Bewachung zu unterlaufen, indem er anfängt, psychologische Spiele mit den Polizisten zu spielen, sie zu provozieren, gegeneinander auszuspielen, aus der Reserve zu locken. Hagenows Tricks zeigen anfangs wenig Wirkung - aber dann ist es ausgerechnet ein Fehler von Wallat, der zur Eskalation führt ... "Im Abgrund" (AT) ist eine Produktion der Wüste Medien (Produzenten: Björn Vosgerau und Uwe Kolbe) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis (ARD Degeto).

