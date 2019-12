"maischberger. die woche" am Mittwoch, 11. Dezember 2019, um 23:00 Uhr

ARD Das Erste

Historische Wahl in Großbritannien: Triumphiert Premier Boris Johnson mit seiner Partei und kommt dann ein schneller Brexit? Welche Folgen hätte das für uns? Fragen an die Wirtschaftsjournalistin Susanne Schmidt. Die Tochter des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt lebt seit 40 Jahren in England. Die SPD erhöht mit neuen Forderungen den Druck auf die Union. Ist die GroKo in Gefahr? Noch während der UN-Klimagipfel läuft, fordert das Umweltbundesamt hierzulande radikale Maßnahmen: Sprit 70 Cent teurer, ein Tempolimit von 120 km/h. Ist das durchsetzbar? Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat Russland wegen vertuschter Dopingfälle für vier Jahre von Olympia und Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Außerdem wird Moskau vorgeworfen, in Berlin einen politischen Mord in Auftrag gegeben zu haben. Doch beim Ukraine-Gipfel mit Angela Merkel weist der russische Präsident alle Vorwürfe barsch zurück. Belügt Putin die Welt? Sie diskutieren, kommentieren und erklären: die Bestsellerautorin Amelie Fried, der ARD-Moderator Jörg Thadeusz und der Journalist Nikolaus Blome. Außerdem zu Gast: Natalie Dedreux. Die Aktivistin und Bloggerin mit Downsyndrom setzt sich für Menschen mit Behinderung ein. Mit ihr im Studio: ihre Mutter Michaela Dedreux. Die Gäste: Susanne Schmidt (Wirtschaftspublizistin) Amelie Fried (Buchautorin) Jörg Thadeusz (ARD-Moderator) Nikolaus Blome (Journalist) Natalie Dedreux (Aktivistin mit Downsyndrom) Michaela Dedreux (Natalies Mutter) "maischberger die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent Productions GmbH. "maischberger. die woche" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger Redaktion: Elke Maar

