Das Erste: "Endlich Freitag im Ersten": Oliver Mommsen ist "Der beste Papa der Welt"

am 13. Dezember 2019, um 20:15 Uhr Dass man im Leben mit den Aufgaben wächst, gilt natürlich auch - oder sogar besonders - für die Vaterrolle. Einen Kaltstart erlebt Oliver Mommsen in dem Fernsehfilm "Der beste Papa der Welt": Der langjährige Bremer "Tatort"-Kommissar spielt diesmal einen Karrieremediziner, der nach dem Tod seiner Schwester zum alleinerziehenden Adoptivvater dreier Kinder wird. Um sich zum Familienmenschen zu verwandeln, muss er sein Ego zurückschrauben. Behutsam erzählt Regisseur Sascha Bigler in der deutsch-österreichischen Koproduktion eine berührende Geschichte mit tragikomischen Elementen. Mit Hary Prinz, Eva Herzig, Hilde Dalik, Philipp Hochmair und Doris Schretzmayer sind auch die weiteren Rollen hochkarätig besetzt. Das Erste zeigt "Der beste Papa der Welt" am Freitag, 13. Dezember 2019, um 20:15 Uhr und in Wiederholung am 19. (14:15 Uhr), 20. (7:30 Uhr) und 22. Dezember (12:45 Uhr) in ONE. "Der beste Papa der Welt" ist eine Produktion der Mona Film in Zusammenarbeit mit der ARD Degeto für Das Erste und dem ORF, gefördert durch Fernsehfonds Austria und das Land Österreich. Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/ Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.de

