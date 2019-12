ARD Das Erste

ANNE WILL am 8. Dezember 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Die SPD rückt nach links - wohin rückt die Koalition?

Die SPD hat eine neue Parteispitze. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen das linke Profil der Partei stärken. Zwischen den Koalitionspartnern droht Streit - unter anderem beim Klimapaket, beim Mindestlohn und der "schwarzen Null". Die CDU betont, den Koalitionsvertrag nicht nachverhandeln zu wollen. Wohin treibt die SPD die Große Koalition?

Zu Gast bei Anne Will:

Paul Ziemiak (CDU, Generalsekretär) Kevin Kühnert (SPD, stellvertretender Parteivorsitzender) Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) Jagoda Marinić (Schriftstellerin) Cerstin Gammelin (stellv. Leiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung")

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

