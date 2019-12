ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 9. Dezember 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: SPD am Abgrund, Regierung auf Abruf - wohin geht das Land?

Wieder mal schaut Deutschland auf die SPD: Sprengen die Sozialdemokraten die Regierung? Gelingt ein Neuanfang oder beginnt der Untergang? Und wie werden wir dann regiert in einer Zeit, in der so vieles anders wird und nicht mehr sicher scheint?

Die Gäste der Sendung werden aus aktuellem Anlass kurzfristig bekannt gegeben.

