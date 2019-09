ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 16. September 2019, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Woche der Entscheidung - wer zahlt für die Klimarettung?

Die Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie) Matthias Miersch (SPD, stellv. Fraktionsvorsitzender, zuständig für die Bereiche Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Tourismus) Daniel Stelter (Volkswirtschaftler und Unternehmensberater) Leonie Bremer (Klima-Aktivistin "Fridays for Future") Petra Pinzler (Korrespondentin in der Hauptstadtredaktion DIE ZEIT; Buchautorin "Vier fürs Klima")

Im Einzelgespräch: Boris Herrmann (Profisegler; brachte mit seiner Rennjacht die Klimaaktivistin Greta Thunberg quer über den Atlantik nach New York)

Noch diese Woche will die Regierung beschließen, wie sie den Ausstoß von CO2 verteuert. Muss dann der Bürger die Klimarettung bezahlen? Sind Industrie, Jobs und unsere Art zu leben in Gefahr? Oder reicht es, wenn wir alle nur etwas achtsamer und sparsamer werden?

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.

Pressekontakt:

Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



Pressekontakt:

Dr. Lars Jacob

Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42898

E-Mail: lars.jacob@DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell