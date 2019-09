ARD Das Erste

ANNE WILL am 15. September 2019 um 21:45 Uhr im Ersten

Verzichten, verteuern, verbieten - muss Klimapolitik radikal sein?

Der Deutschen ehemals liebstes Kind ist zum Symbol für den Kulturkampf um Klima und Nachhaltigkeit geworden. Im Streit ums Auto schlagen die Wellen immer höher. Was muss sich in der Verkehrspolitik ändern, damit die Emissionswerte in Deutschland spürbar verringert werden? Muss Autofahren teurer oder zum Teil verboten werden, damit eine Verkehrswende gelingt? Und welche Folgen hat das für Pendlerinnen und Pendler?

Zu Gast bei Anne Will:

Andreas Scheuer (CSU, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur) Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag) Stefan Wolf (Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG und Mitglied im Vorstand des Verbands der Automobilindustrie, VDA) Marion Tiemann (Greenpeace Deutschland) Elisabeth Raether (Co-Leiterin des Politikressorts der "Zeit")

