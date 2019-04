ARD Das Erste

Das spannende Wissensquiz vom 29. April bis zum 3. Mai 2019 um 18:00 Uhr im Ersten

Die beliebte Nachrichtensprecherin Judith Rakers dreht Reportagen, moderiert die Talkshow "3 nach 9" und liest seit elf Jahren die Hauptausgabe der "Tagesschau". Am Donnerstag trifft sie auf ihre Kollegin, die Fernsehfachfrau Eva-Maria Lemke. Seit Anfang des Jahres moderiert sie das Politmagazin "Kontraste" im Ersten. In den sozialen Netzwerken ist sie immer auf Sendung und hält ihr Publikum stets auf dem neuesten Stand der Dinge. Im "Wer weiß denn sowas?"-Studio können die Journalistinnen mit Faktenwissen auftrumpfen und so Geld für ihre Unterstützer im Publikum erspielen.

Auf YouTube und Instagram unterhalten sie bereits tausende Fans. Der Platzwart der Liebe des SUS Steenfelde, Udo Tesch, zieht die Strippen und der Influencer, Videokünstler und Chaosgarant Wilke Zierden sorgt für den Videobeweis. Die beiden Streithähne haben sich die Aufrüstung des Sportplatzes ihres Dorfvereins zur Aufgabe gemacht. Kein Tag gleicht dem anderen und täglich kommt es zu kleinen Neckereien zwischen den ostfriesischen Freunden. Am Dienstag können sie endgültig klären, wer den Platz als Quiz-Sieger verlässt.

Die Schlagersängerin Nicki und ihren Kollegen Patrick Linder verbindet mehr als nur Freundschaft. 2018 veröffentlichten sie sogar einen gemeinsamen Song. Sie singen, "wer liebt, der braucht fast keine Worte mehr". An der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton wird es am Montag heißen: wer gewinnt, braucht viele richtige Antworten.

Dem Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich öffnete die Musik die Tore zu Opernhäusern rund um den Globus. Auch Günter Wewel kennt sich als ehemaliger Moderator der Unterhaltungssendung "Kein schöner Land" in Europa bestens aus. Der Kammersänger zeigte seinen Zuschauerinnen und Zuschauern Landschaften, Kultur und Handwerk. Wird die Reiseaffinität den beiden einen Vorteil verschaffen, wenn Moderator Kai Pflaume ihnen am Freitag knifflige Fragen wie diese stellt?

Als am 25.August 1830 eine Oper in Brüssel aufgeführt wurde, waren die Besucher so beeindruckt, dass ...? a) sie aus dem Saal stürmten und die belgische Revolution entfachten. b) Pommes Frites tags darauf zum Nationalgericht ernannt wurden. b) das Stück direkt weitere acht Mal wiederholt werden musste.

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 29. April bis zum 3. Mai 2019 im Überblick:

Montag, 29. April 2019: Nicki und Patrick Lindner Dienstag, 30. April 2019: Wilke Zierden und Udo Tesch Mittwoch, 1. Mai 2019: Maifeiertag Donnerstag, 2. Mai 2019: Eva-Maria Lemke und Judith Rakers Freitag, 3. Mai 2019: Gunther Emmerlich und Günter Wewel

