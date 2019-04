ARD Das Erste

Das Erste: Drill zum Töten: Jan Fabel alias Peter Lohmeyer kämpft in "Walküre" (AT) nach dem Erfolgsroman von Craig Russell gegen einen schonungslosen Racheengel

München (ots)

In Hamburg steht Peter Lohmeyer zum fünften Mal als Hauptkommissar Jan Fabel vor der Kamera. In seinem jüngsten Fall wird der introvertierte Mordermittler von der Vergangenheit eingeholt. Schon vor zehn Jahren verunsicherten "Engel-Morde" - wie die Presse sie damals nannte - ganz St. Pauli. Nach demselben Muster richtet ein kaltblütiger Killer auch jetzt wieder seine Opfer. Starben damals allerdings Zuhälter, Freier und Vergewaltiger zeigt sich bei den aktuellen Fällen keine offensichtliche Verbindung. Gemeinsam mit Kollegin Anna Wolf (Ina Paule Klink) und Polizeipsychologin Susanne Eckhardt (Proschat Madani) steht Jan Fabel vor einem ungelösten Rätsel. Der "Engel von St. Pauli" droht ein weiteres Mal unerkannt davonzukommen ...

"Walküre" (AT) beruht auf der gleichnamigen Romanvorlage des schottischen Erfolgsautors Craig Russell. In weiteren Rollen spielen Stephanie Japp, Julia Richter, Anne Ratte-Polle, Manfred Zapatka, Joachim Nimtz und andere. Gedreht wird voraussichtlich noch bis zum 15. Mai 2019.

Zum Inhalt: Hauptkommissar Jan Fabel (Peter Lohmeyer) kann es nicht fassen: Der "Engel von St. Pauli" ist zurück. Bereits vor zehn Jahren wurden eine Reihe auffälliger Morde an Männern verübt - an Männern, die Frauen zuvor missbraucht, misshandelt, benutzt hatten. Die Morde hörten plötzlich von alleine auf, ohne dass es eine konkrete Spur zu dem vermeintlichen Täter gegeben hatte - eine von Fabels größten Ermittler-Schlappen. Und jetzt hat der "Engel" offenbar wieder zugeschlagen, denn der aktuelle Mord gleicht denen aus der Vergangenheit bis ins Detail. Zur gleichen Zeit kann Margarethe Paulus (Anne Ratte-Polle) aus der geschlossenen Psychiatrie fliehen, in der sie seit über 13 Jahren einsitzt. Was in dem Zusammenhang bemerkenswert ist, da sie vor ihrer Festnahme für Gewalttaten verantwortlich gemacht wurde, die in der speziellen Art der Ausführung den "Engel"-Morden extrem stark glichen. Besteht womöglich eine Verbindung? Bald schon gibt es einen zweiten Mord. Kommissar Fabel und sein Team müssen weitere Taten um jeden Preis verhindern.

"Walküre" (AT) ist eine Produktion der Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regisseur Jakob Ziemnicki inszeniert das Drehbuch von Nils-Morten Osburg. Die Kamera führt Jakob Beurle. Die Redaktion liegt bei Claudia Grässel (ARD Degeto).

Pressekontakt:

ARD Degeto, Programmplanung und Presse, Natascha Liebold

Tel: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.de

Medusa Medienagentur Ulrike Seiler

Tel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.de

Drehstartfoto über ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell