rbb-exklusiv: Gitte Haenning ist Fan der dänischen Königin Margrethe II.

Berlin (ots) - Die dänische Entertainerin Gitte Haenning hat sich als Fan von Dänemarks Königin Margrethe II.. geoutet. Wie sie in der rbb-ABENDSHOW am Donnerstag sagte, schätze sie ihre Haltung und Bildung. Sie sei großartig. "Die steht mit einem Glas Wein in der einen Hand und der Zigarette in der anderen; die ist belesen und weiß, was sie kann." Sie sei schon eine wunderbare Darstellerin für die Boulevard-Presse, so Haenning.

Auf alte Hitparaden-Zeiten in Berlin angesprochen, gestand Haenning, dass Moderator Dieter Thomas Heck gerne mal ein Schnäpschen während der Sendung getrunken habe. "Ich habe nie Drogen hinter der Bühne genommen." Ihr selbst hätten ihre körpereigenen Drogen gereicht, so Haenning. Bei ihren Band-Kollegen seien Aufputschmittel nicht gestattet, aber nach der Show werde mit einem Gläschen "Crémant" angestoßen.

Gitte Haenning gastiert vom 11. - 23. Dezember mit der Produktion "Flashdance - das Musical" im Berliner Admiralspalast. Sie spielt die erfahrene Mentorin Hannah, die die junge Schweißerin Alex für ein Leben als Tänzerin vorbereitet.

