Erfolgreiches Südtiroler Wirtschaftsforum 2024

Innsbruck/Bozen (ots)

Ausverkauftes Event im MEC Bozen | Internationale Speaker, spannender Austausch, wertvolle Impulse

Bereits zum 19. Mal trafen sich renommierte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie im Rahmen des Südtiroler Wirtschaftsforums in Bozen. Rund 400 Gäste füllten das Kongresszentrum MEC, um an erstklassigen Vorträgen, anregendem Gedankenaustausch und wertvollem Networking zum Thema „Zeitenwende. Wendezeiten. Perspektiven. Herausforderungen. Chancen.“ teilzunehmen. Darüber hinaus ermöglichte die Start-Up Arena mit ausgewählten Unternehmensgründungen beste Möglichkeiten für Kontakte und Partnerschaften.

Nachdem Arno Kompatscher, Landeshauptmann von Südtirol, und Gerhard Brandstätter, Präsident der Südtiroler Sparkasse, die Gäste willkommen hießen, führte Christian Pfeifer, Chefredakteur der Südtiroler Wirtschaftszeitung, durch einen spannenden Nachmittag mit hochaktuellen Themen und internationalen Top-Gästen:

Günther Dissertori | Rektor der ETH Zürich | Mitglied von Südstern „Krisen, Innovation und Wohlstand: Wie Wissenschaft und Wirtschaft synergetisch zusammenwirken können“

Alberto Baban | Multiunternehmer | Präsident aD für KMU bei Confindustria | Vice President von UNICEF Italia „Unternehmertum, Innovation und Digitalisierung als strategische und tägliche Herausforderung“

Rolf M. Schmitz | Vorstandsvorsitzender aD der RWE AG | Aufsichtsratsvorsitzender bei der encavis AG | Mitglied des Aufsichtsrats von E.ON SE sowie weiterer namhafter Unternehmen „Zukunft der Energie. Energie der Zukunft: Wohin geht die Reise?“

Annette Werth | World Wide Technology Lead Energy & Utilities bei Amazon Web Service | Mitglied von Südstern „Digitalisierung der Energie – Aufbruch zu neuen Ufern“

Nicola Winter | Eurofighter Kampfpilotin | ESA Reserveastronautin | Weltraumwissenschafterin „Key Learnings einer Kampfpilotin für High Performance Teams“

Dass die Gesellschaft vor großen Veränderungen steht, spiegelte sich in den mitreißenden Vorträgen und Diskussionen wider. „Wir haben eine nächste industrielle aber auch gesellschaftliche Revolution vor uns. Die muss man machen, wenn wir den Klimawandel noch bremsen und die Ressourcen noch weiter aufrechterhalten wollen. Natürlich werden wir anders Auto fahren, bauen und leben. Das macht aber nichts. Es bietet große Chancen, insofern sollten wir das nutzen“, betont Rolf Martin Schmitz, der sich in seinem Vortrag mit der aktuellen Energiewende beschäftigte.

Im Anschluss lud ein gemütliches Get-Together mit Südtiroler Spezialitäten zum lockeren Austausch und Networking mit Kunden, Partnern und Freunden ein. MCI Rektor Andreas Altmann freut sich über ein gelungenes Event:„Alle unsere Wirtschaftsforen in Salzburg, in Innsbruck und in Bozen haben ganz unterschiedliche Charaktere. Es eint sie aber eines: dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir Brücken schlagen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Technologien und Innovation, und dass wir wertvolle Impulse vermitteln. Auch beim diesjährigen Südtiroler Wirtschaftsforum ist all das erfolgreich gelungen.“

Über das Südtiroler Wirtschaftsforum

Das Südtiroler Wirtschaftsforum hat sich als führende Wirtschaftstagung und internationaler Treffpunkt südlich der Alpen etabliert. Die Veranstaltung wird partnerschaftlich von der Südtiroler Sparkasse, dem Unternehmerverband Südtirol, der Südtiroler Wirtschaftszeitung, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, dem Netzwerk der Südtiroler im Ausland „Südstern“, dem Verlag Business Bestseller sowie dem MCI | Die Unternehmerische Hochschule® organisiert.

