Zum 15. Mal an MCI: Alumnus gewinnt DGT-Wissenschaftspreis

Innsbruck/Berlin (ots)

Jan-Patrick Teichmann gewinnt renommierten DGT-Wissenschaftspreis in der Kategorie „Beste Nachwuchsarbeit“ | Verleihung auf weltweiter Tourismusmesse ITB in Berlin

Im Rahmen der international größten Tourismusmesse ITB in Berlin wurde Jan-Patrick Teichmann, MCI Absolvent des Masterstudiengangs Entrepreneurship & Tourismus, mit dem begehrten DGT-Wissenschaftspreis für herausragende Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Seine Masterarbeit „Loyalitätsprogramme in der Hotellerie: Der Einfluss von Wechselbarrieren auf die Markentreue“ konnte die Jury in der Kategorie „Beste Nachwuchsarbeit” überzeugen und ist bereits die 15. MCI-Arbeit in Folge, die von der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT e.V.) prämiert wurde.

Seine Masterarbeit untersuchte, inwiefern der wahrgenommene Wert eines Loyalitätsprogramms in der Hotellerie, die Zufriedenheit, affektives Commitment, Wechselbarrieren und Markentreue in Beziehung stehen. Ziel dabei war es, Handlungsempfehlungen für Hotelunternehmen in Europa zu erstellen, um die Markentreue der Kundinnen und Kunden zu steigern.

Sabine Mertens, Betreuerin der ausgezeichneten Masterarbeit, erklärt: „Dem Bereich der Wechselbarrieren im Kontext von Loyalitätsprogrammen in der Hotellerie hat die Forschung bis dato wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Herrn Teichmann ist es dahingehend auf exzellente Weise gelungen, ein komplexes, nahezu unerforschtes Thema theoretisch fundiert aufzuarbeiten und praktische Implikationen abzuleiten.“

Cornelia Hagele, Tiroler Landesrätin für Bildung, Wissenschaft und Forschung, gratuliert: „Dass MCI-Alumni regelmäßig mit dem DGT-Wissenschaftspreis ausgezeichnet werden, ist beeindruckend und bestätigt die hohe Qualität von Ausbildung und Forschung an der Unternehmerischen Hochschule®. Herzliche Gratulation!“

Mario Gerber, Tiroler Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung, zeigt sich erfreut: „Forschungsarbeiten wie diese bzw. dadurch gewonnene Erkenntnisse tragen maßgeblich zur Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Tirol bei. Es freut mich, dass die wichtige Arbeit des MCI auf einer solch renommierten und international angesehenen Bühne wie der ITB Anerkennung findet.“

