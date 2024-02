MCI Austria

Südtiroler Wirtschaftsforum 2024

Innsbruck/Bozen (ots)

Spannende Vorträge, innovative Start-Ups & Gelegenheit für Networking | 12. April 2024, MEC Bozen

Am Freitag den 12. April 2024 wird das Kongresszentrum MEC in Bozen wieder zum Brennpunkt spannenden Austauschs, internationaler Netzwerke und wertvoller Impulse. Bereits zum 19. Mal lädt das Südtiroler Wirtschaftsforum zu einem hochkarätigen Event für renommierte Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie ein und verspricht auch in diesem Jahr ein Programm der Extraklasse. Neben Podiumsdiskussionen und Vorträgen erfolgreicher Spitzenpersönlichkeiten ermöglicht die vielversprechende Start-up Arena mit ausgewählten Newcomern aus der Region beste Möglichkeiten für Kontakte und Partnerschaften.

Unter dem Generalthema „Zeitenwende. Wendezeiten. Perspektiven. Herausforderungen. Chancen.“ warten folgende Programmpunkte und Vortragende auf die Gäste:

Get together & Start-up Arena Unternehmensgründungen aus der Region präsentieren sich

Begrüßung Arno Kompatscher, Landeshauptmann von Südtirol Gerhard Brandstätter, Präsident Südtiroler Sparkasse

Vorträge & Podiumsdiskussionen

Gemütlicher Ausklang mit Südtiroler Köstlichkeiten

Vortragende:

Günther Dissertori | Rektor der ETH Zürich | Mitglied von Südstern „Krisen, Innovation und Wohlstand: Wie Wissenschaft und Wirtschaft synergetisch zusammenwirken können“

Alberto Baban | Multiunternehmer | Präsident aD für KMU bei Confindustria | Vice President von UNICEF Italia „Unternehmertum, Innovation und Digitalisierung als strategische und tägliche Herausforderung“

Rolf M. Schmitz | Vorstandsvorsitzender aD der RWE AG | Aufsichtsratsvorsitzender bei der encavis AG | Mitglied des Aufsichtsrats von E.ON SE sowie weiterer namhafter Unternehmen „Zukunft der Energie. Energie der Zukunft: Wohin geht die Reise?“

Annette Werth | World Wide Technology Lead Energy & Utilities bei Amazon Web Service | Mitglied von Südstern „Digitalisierung der Energie – Aufbruch zu neuen Ufern“

Nicola Winter | Eurofighter Kampfpilotin | ESA Reserveaustronautin | Weltraumwissenschafterin „Key Learnings einer Kampfpilotin für High Performance Teams“

Moderation: Christian Pfeifer | Chefredakteur Südtiroler Wirtschaftszeitung, Bozen

Über das Südtiroler Wirtschaftsforum

Das Südtiroler Wirtschaftsforum hat sich als führende Wirtschaftstagung und internationaler Treffpunkt südlich der Alpen etabliert. Die Veranstaltung wird partnerschaftlich von der Südtiroler Sparkasse, dem Unternehmerverband Südtirol, der Südtiroler Wirtschaftszeitung, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, dem Netzwerk der Südtiroler im Ausland „Südstern“, dem Verlag Business Bestseller sowie dem MCI | Die Unternehmerische Hochschule® organisiert.

