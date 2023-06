Usercentrics

Google zertifiziert CMP-Anbieter: Usercentrics erfüllt die neuen Vorgaben für Publisher

München (ots)

Die Produkte Usercentrics CMP und Cookiebot CMP zählen zu den ersten Consent-Management-Plattformen weltweit, die von Google offiziell zertifiziert wurden, da sie die neuesten Google-Anforderungen für Publisher erfüllen.

Publisher dürfen nur zertifizierte CMPs nutzen

Der Hintergrund: Publisher, die Google-Ad-Produkte wie Google AdSense, Ad Manager oder AdMob nutzen, um Werbeanzeigen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in Großbritannien zu schalten, werden noch in diesem Jahr dazu verpflichtet, hierfür ausschließlich eine von Google zertifizierte CMP zu nutzen. Google hatte dies am 16. Mai angekündigt.

"Unternehmen, die unsere Usercentrics-Produkte nutzen, können sich darauf verlassen, dass sie mit unseren Produkten die sich stets ändernden Datenschutzvorschriften einhalten können. Wir machen Datenschutzkonformität leicht und unkompliziert, damit Unternehmen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können", sagt Ibrahim Husseini, Chief Product and Technology Officer von Usercentrics.

Das Ziel: Privatsphäre und Datenschutz der Nutzer verbessern

Die neue Anforderung hat laut Google zum Ziel, "einen einheitlichen und zuverlässigen Ansatz für Transparenz und Nutzereinwilligungen" sowie "ein datenschutzkonformes Ökosystem für digitale Werbung" zu schaffen. Google hat sich dazu verpflichtet, die Privatsphäre und den Datenschutz der Nutzer zu verbessern, um den sich entwickelnden Standards und Best Practices der Branche zu entsprechen.

Fortwährende Zusammenarbeit mit Google

Die Usercentrics CMP und die Cookiebot CMP gehören zu den von Google zertifizierten CMPs, die nahtlos in das IAB Europe TCF integriert werden können und zudem den Google Additional Consent Mode unterstützen. Beide CMPs können daher von Publishern eingesetzt werden, wenn die neue Google-Anforderung greift.

Als einer der führenden Anbieter von Datenschutzlösungen arbeitet Usercentrics eng mit Google zusammen. So gehörten die Usercentrics CMP und die Cookiebot CMP bereits im September 2022, als Google sein CMP-Partnerprogramm für den Google Consent Mode einführte, zu den ersten zertifizierten CMPs.

Über Usercentrics

Usercentrics ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich Consent Management Platforms (CMP). Wir unterstützen Unternehmen dabei, Nutzereinwilligungen für ihre Websites und Apps einzuholen und diese so zu verwalten und zu dokumentieren, dass sie globale Datenschutzbestimmungen einhalten können. Gleichzeitig ermöglichen wir mit unseren Lösungen hohe Zustimmungsraten und den Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen.

Wir sind davon überzeugt, dass ein gesundes Gleichgewicht zwischen Datenschutz und datengetriebenem Geschäft möglich ist, und bieten Lösungen für jede Unternehmensgröße. Cookiebot CMP ist unsere Plug-and-Play-SaaS-Option, ebenso bieten wir eine App CMP zur Verarbeitung von Nutzereinwilligungen an. Großunternehmen mit individuellen Anforderungen vertrauen beim Consent Management auf die Usercentrics CMP. Dabei werden Einwilligungen mit Daten von der Erfassung bis zur Verarbeitung zusammengebracht.

Usercentrics ist in mehr als 180 Ländern aktiv, hat ein Netzwerk von über 2.000 Vertriebspartnern und verarbeitet täglich mehr als 100 Millionen Nutzereinwilligungen.

Erfahren Sie mehr auf usercentrics.com/de/

Original-Content von: Usercentrics, übermittelt durch news aktuell