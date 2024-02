MCI Austria

Yale, Stanford & Co: Mit dem MCI an US-Eliteunis

Innsbruck (ots)

Sieben MCI Studierende mit renommiertem Marshall Plan Scholarship ausgezeichnet | MCI erneut mit beeindruckender Genehmigungsquote | Forschungsaufenthalte an Top-Universitäten

Um den wissenschaftlichen Austausch zwischen Österreich und den USA zu stärken, wird jährlich das Marshall Plan Stipendium an österreichische Studierende mit herausragenden Studienleistungen und spannenden Forschungsvorhaben verliehen. Am MCI dürfen sich in diesem Jahr gleich alle sieben Bewerber:innen über die einzigartige Möglichkeit freuen, einen Forschungsaufenthalt von sechs bis acht Monaten an einer der weltbesten Universitäten durchzuführen.

Markus Aznaid | Yale University | Medizin-, Gesundheits- & Sporttechnologie (Bachelor)

| Yale University | Medizin-, Gesundheits- & Sporttechnologie (Bachelor) Jasmin Eder | Yale School of Medicine | Medical Technologies (Master)

| Yale School of Medicine | Medical Technologies (Master) Leo Huber | University of Central Florida | Medical Technologies (Master)

| University of Central Florida | Medical Technologies (Master) Mathis Abe | Embry Riddle Aeronautical University | Mechatronik (Bachelor)

| Embry Riddle Aeronautical University | Mechatronik (Bachelor) Elias Karner | Embry Riddle Aeronautical University | Mechatronik (Bachelor)

| Embry Riddle Aeronautical University | Mechatronik (Bachelor) Philipp Thoma | Stanford University | Mechatronik & Smart Technologies (Master)

| Stanford University | Mechatronik & Smart Technologies (Master) Tim Dimmerling | University of California, Santa Barbara | Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik (Master)

Stimmen

Andreas Altmann, MCI Rektor: „Das Marshall Plan Stipendium bietet eine herausragende Möglichkeit für unsere Studierenden aussichtsreiche Forschungsvorhaben an renommierten Universitäten durchzuführen, Kontakte zu führenden Forschungsgruppen aufzubauen, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und die eigenen persönlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung exzellenter Studienleistungen, sondern sehen wir auch als weitere Bestätigung der hohen akademischen Qualität des MCI.“

Cornelia Hagele, Tiroler Landesrätin für Wissenschaft, Forschung und Bildung: „Die Forschungsaufenthalte, die durch das Marshall Plan Stipendium ermöglicht werden, eröffnen nicht nur neue Horizonte für die Studierenden, sondern tragen auch dazu bei, die Sichtbarkeit des MCI und unseres Standorts in der internationalen Forschungslandschaft zu stärken. Ich gratuliere den Studierenden zu dieser wertvollen Chance.“

Oswald Wolkenstein, Vorsitzender des MCI Aufsichtsrats: „Dass MCI Studierende regelmäßig von den besten Universitäten der Welt zu Forschungsaufenthalten eingeladen werden, bestätigt die beispielgebende Qualität und internationale Akzeptanz des MCI in Wissenschaft und Wirtschaft."

Jakob Grüner, Vorsitzender der MCI Generalversammlung: „Forschungs- und Auslandsaufenthalte wie diese sind von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche internationale Karriere. Es ist sehr beeindruckend, dass Studierende des MCI Zugang zu derartigen Gelegenheiten haben und diese auch entschlossen ergreifen.“

Marshall Plan Stipendium

Das renommierte Marshall Plan Stipendium wird für Forschungsaufenthalte an prestigeträchtigen Eliteuniversitäten in den USA vergeben. Seit 2009 werden MCI Studierende regelmäßig mit dem begehrten Stipendium ausgezeichnet. Das MCI zählt jährlich zu den Hochschulen mit der höchsten Erfolgsquote in Österreich.

Mehr Informationen & Fotos Klicken Sie hier

Original-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuell