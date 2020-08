Kölner Stadt-Anzeiger

Schulministerin Yvonne Gebauer: NRW weitet Hitzefrei-Regelung für Schüler aus

Nordrhein-Westfalen lockert wegen der hohen Temperaturen die Hitzefrei-Regelungen an Schulen. Ab Mittwoch gilt auch für Oberstufen-Schüler, dass der Unterricht von der Schulleitung abgesagt werden kann, wenn die Temperaturen in den Räumen auf mehr als 27 Grad steigen. "Die derzeitigen Hitzefrei-Regelungen werden angesichts der hohen Außentemperaturen und der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II vorerst ausgeweitet", sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe). An der Maskenpflicht im Schulunterricht hält die Landesregierung hingegen fest.

