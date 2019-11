Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger: Insolvenzverwalter will Eifelhöhen-Klinik Marmagen erhalten - "Werden Probleme in den Griff bekommen"

Köln (ots)

Die Eifelhöhen-Klinik Marmagen GmbH (Kreis Euskirchen) soll erhalten bleiben. Insolvenzverwalter Dr. Mark Boddenberg verkündete nach Informationen von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Kölnische Rundschau" (Mittwoch-Ausgaben) während einer Betriebsversammlung am Dienstag, das Ziel sei, "die Eifelhöhen-Klinik Marmagen zu stabilisieren, die Arbeitsplätze zu erhalten und den Klinikbetrieb fortzuführen". Die Hygieneprobleme seien ihm bewusst, jedoch sei er sicher, diese "zeitnah in den Griff zu bekommen". Unter anderem müsse die Personaldichte erhöht werden. Die Löhne und Gehälter der rund 300 Mitarbeiter seien über drei Monate im Insolvenzgeldzeitraum gesichert. Zum Insolvenzantrag war es gekommen, nachdem die Bezirksregierung Köln in Abstimmung mit dem NRW-Gesundheitsministerium wegen gravierender Hygienemängel zunächst einen Patientenaufnahmestopp und kurze Zeit später die vorläufige Schließung des Patientenbetriebs verfügt hatte.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell