Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger: Mann aus Bergisch Gladbach soll Kinder missbraucht und Fotos gemacht haben

Köln (ots)

Ein Mann aus Bergisch Gladbach ist wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs und der Verbreitung von Kinderpornografie festgenommen worden. Dies bestätigte der Abteilungsleiter der Kreispolizei, Gerhard Wallmeroth, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Kölnischen Rundschau" (Donnerstag-Ausgaben). Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei demnach Tausende kinderpornografische Bilder und Videos sowie offenbar auch Hinweise darauf, dass der Beschuldigte in seinen Wohnräumen Kinder missbraucht und dabei Aufnahmen gemacht hat. Offenbar war der Verdächtige im Rahmen eines nationalen oder internationalen Netzwerks aktiv. Mittlerweile seien auch weitere Tatverdächtige am Niederrhein und im Raum Wiesbaden festgenommen worden, so der scheidende Polizeichef. Derzeit wird das Bild- und Videomaterial ausgewertet. "Das sind Datenmengen, die man sich nicht vorstellen kann", hieß es aus der Kreispolizeibehörde. Mehrere Terabyte Bilder und Videosequenzen müssten gesichtet werden. Nach Informationen der Zeitungen wird nach Ansatzpunkten gesucht, um möglichst viele Beteiligte rasch zu identifizieren. Durch die Festnahme sei die akute Gefahr weiterer Taten zunächst unterbunden worden, so Wallmeroth.

https://www.ksta.de/region/rhein-berg-oberberg/bergisch-gladbach/kinderpornografie-festnahme-und-hausdurchsuchung---mehrere-terabyte-material-33391792 https://www.rundschau-online.de/region/rhein-berg/bergischgladbach/kinderpornografie-festnahme-und-hausdurchsuchung---mehrere-terabyte-material-33391792

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell