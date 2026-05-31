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Rhein-Neckar-Zeitung

"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) zur FDP

Heidelberg (ots)

"Denn Kubicki und sein Generalsekretär Martin Hagen haben zuletzt keinen Zweifel daran gelassen, wohin sie die FDP führen wollen: deutlich weiter nach rechts. (...) Dass diese Strategie zum Erfolg führt, ist mehr als fraglich. Vermutlich sorgt sie eher für eine Spaltung der Partei - denn es ist kaum vorstellbar, dass gemäßigte Liberale wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder Sabine Leutheusser-Schnarrenberger diesen Kurs auf Dauer mittragen. Zum anderen ist es unwahrscheinlich, dass eine "AfD Light" von irgendwem gewählt wird. Im Zweifel wählen Anhänger das radikalere Original. Denn es gibt schon eine AfD."

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung
Dr. Klaus Welzel
Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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