Robert Pattinson wird erster globaler Markenbotschafter von 1664 Blanc

Die Premium-Biermarke 1664 Blanc freut sich, den Beginn eines spannenden neuen Kapitels bekanntzugeben: Der gefeierte Schauspieler Robert Pattinson, der international als Kultur-Ikone gilt, wird erster globaler Markenbotschafter der Marke.

Im Zentrum dieser neuen Partnerschaft steht eine weltweite Kampagne, die 2026 starten wird und eine cineastische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven auf guten Geschmack inszeniert. Die Kampagne wurde vom preisgekrönten Regisseur Brady Corbet konzipiert. Corbets jüngster Spielfilm The Brutalist erschien 2024, erhielt begeisterte Kritiken und wurde für zehn Academy Awards nominiert - u. a. in den Kategorien "Beste Regie" und "Bestes Originaldrehbuch". Zudem gewann er den Silbernen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig sowie den Golden Globe für die beste Regie.

Diese Zusammenarbeit markiert ein aufregendes neues Kapitel für 1664 Blanc: Pattinsons unverwechselbarer Stil und seine Perspektive treffen auf Pariser Wurzeln und die lässige Eleganz der Marke. Gemeinsam laden sie die Welt ein, guten Geschmack aus neuen Blickwinkeln zu erleben - mit 1664 Blanc als Bier, das Menschen zusammenbringt.

Die Verbindung von Robert Pattinson und Brady Corbet steht für einen mutigen kreativen Sprung nach vorn: ein Mix aus Raffinesse und markantem Stil. Damit verkörpert die Zusammenarbeit den Geist von 1664 Blanc - unkonventionell, lässig und selbstbewusst.

"Wir sind begeistert, Robert Pattinson und Brady Corbet - zwei Ikonen moderner Kreativität - zusammenzubringen, um eine Kampagne zu gestalten, die den Diskurs über guten Geschmack dramatisiert", sagt Nikola Maravic, Global Marketing Director 1664 Blanc. "Ihre einzigartigen Persönlichkeiten und kreativen Stile stellen Konventionen infrage, mit 1664 Blanc im Zentrum der Debatte. Unsere langjährige Mission, Bier als Premium-Lifestyle-Experience zu positionieren nimmt jetzt Fahrt auf. Dies ist erst der Anfang - bleibt gespannt, was noch kommt."

Pattinson bringt frische Energie in die Welt von 1664 Blanc - mit einer verspielten Klarheit, die alle verbindet und verdeutlicht: 1664 Blanc steht für guten Geschmack.

Maravic ergänzt: "Mit Robert als Gesicht unserer nächsten globalen Kampagne eröffnet sich uns die einmalige Gelegenheit, 1664 Blanc in neue kulturelle Sphären zu führen und unser Publikum auf überraschende wie auch spannende Weise zu erreichen. Dies ist mehr als eine Partnerschaft - es ist ein Statement."

Bleiben Sie gespannt - schon bald nimmt alles eine unerwartete Wendung.

Über 1664 Blanc:

1664 Blanc steht für französische Braukunst mit modernem Lifestyle-Anspruch und gehört zur internationalen Carlsberg-Gruppe. Das spritzig-leichte Witbier mit einem Hauch Citrus und 5 % Alkohol hat sich längst als Trendmarke etabliert und begeistert in über 50 Ländern gleichermaßen Bierliebhaber:innen wie Fashionistas. Seit 2024 ist 1664 Blanc auch in Deutschland erhältlich - gebraut in Frankreich und abgefüllt in die ikonische blaue Mehrwegflasche sowie die elegante 33cl Sleek-Dose. Damit verbindet die Marke Genussmomente mit Stilbewusstsein. Als Partner der Berlin Fashion Week unterstreicht 1664 Blanc seinen Status als stilvolles Lifestyle-Bier, das im Handel ebenso präsent ist wie in ausgewählten Gastronomie-Objekten. Ob beim Dinner, mit Freund:innen oder bei exklusiven Events: 1664 Blanc verleiht jedem Anlass einen besonderen Touch.

