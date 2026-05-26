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Rhein-Neckar-Zeitung

"Rhein-Neckar-Zeitung" zur Pflege

Heidelberg (ots)

Keine Kinder, keine Zukunft - diese einfache und zugleich erbarmungslose Formel gilt für unsere gesetzlichen Sozialsysteme. Ob Renten-, Kranken- oder Pflegekassen: sie alle zehren mit ihrem Umlagesystem davon, dass eine jüngere Generation nachfolgen wird, um die vorangegangene sozial aufzufangen. Der Vorschlag, von Gesundheitsministerin Warken den Pflegebeitrag für Kinderlose zu erhöhen, trägt dieser Konstruktion Rechnung und ist daher richtig. Nun löst die Erhöhung des Kinderlosenbeitrags die finanziellen Probleme der Pflegekasse zwar nicht vollumfänglich, sie lindert sie aber. Darüber hinaus gibt der Reformvorschlag ein politisches Signal: In einer Welt, in der Kinder immer seltener werden, wird ihr Wert für unsere Gesellschaft - über den immateriellen hinaus - doch gesehen.

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung
Dr. Klaus Welzel
Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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