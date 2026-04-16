Rhein-Neckar-Zeitung

"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) zur Rolle Chinas im Irankrieg

Heidelberg (ots)

China selbst hielt sich öffentlich auffällig im Hintergrund, doch es hat durchaus starke Interessen an einer schnellen und friedlichen Beilegung des Konflikts. Das Land bezieht die Hälfte seiner Ölimporte aus der Golfregion; trotz großer Reserven ist die Blockade der Straße von Hormus auch für China eine Bedrohung.

Langfristig dürfte das Land aber zu den Gewinnern des Krieges zählen. Der Iran wird sich künftig wohl noch enger an Peking binden, gerade auch im Rüstungsbereich. Aber auch die arabischen Golfstaaten sind irritiert über das planlose Vorgehen der USA. Und manch einer dort dürfte sich fragen, ob man in Zukunft wirklich nur auf das Bündnis mit Washington setzen will.

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell