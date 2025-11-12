3sat

Über Stoffwechsel und Daten-Medizin: "NANO Doku" und "NANO Talk" in 3sat

Der menschliche Energiehaushalt ist komplexer als gedacht. Individuelle Unterschiede im Stoffwechsel können zu völlig verschiedenen Reaktionen auf Ernährung und Bewegung führen. Die "NANO Doku: Stoffwechsel-Update" geht dem nach und fragt am Donnerstag, 20. November 2025, um 20.15 Uhr "Was pusht unsere Energie?". Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Alena Buyx im "NANO Talk: Die Revolution der Daten-Medizin" mit ihren Gästen über eine neue Ära der Gesundheitsversorgung. Die "NANO Doku" ist ab Sonntag, 16. November 2025, in der 3satMediathek verfügbar, der "NANO Talk" ab Sendetag.

Stoffwechsel aus der Balance

Menschen mit Übergewicht haben nicht zwangsläufig einen trägen Stoffwechsel. Im Gegenteil: Manche verfügen über einen besonders sparsamen Energiehaushalt – ein evolutionärer Vorteil, der in Zeiten des Überflusses zum Nachteil wird. Der Endokrinologe Tim Hollstein erforscht, warum manche Menschen trotz vergleichbarer Ernährung und Bewegung deutlich mehr zunehmen als andere. Am Helmholtz-Institut der Universitätsmedizin Leipzig wird in zwei Stoffwechselkammern der menschliche Energiestoffwechsel präziser untersucht. So lassen sich unterschiedliche Stoffwechseltypen direkt vergleichen und individuelle Empfehlungen ableiten. Auch das Gehirn beeinflusst den Stoffwechsel: Stephanie Kullmann vom Helmholtz-Institut an der Universität Tübingen erforscht, wie Insulin im Gehirn als Taktgeber für den gesamten Stoffwechsel wirkt.

Wie Gesundheitsdaten die Medizin verändern

In der sogenannten Data Medicine fließen alle verfügbaren Gesundheitsdaten zusammen – von genetischen Informationen über Laborwerte bis hin zu Verhaltensdaten aus Wearables. So sollen Krankheiten besser verstanden und präziser behandelt werden können. Krankheitsverläufe können modelliert, Risiken früh erkannt und Behandlungen auf den Einzelnen zugeschnitten werden. Doch mit der datenbasierten Medizin stellen sich auch neue ethische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen: Wem gehören die Gesundheitsdaten? Wie transparent sind die Algorithmen? Und was bedeutet es für die Arzt-Patienten-Beziehung, wenn Maschinen mitentscheiden? Unter anderem darüber spricht Moderatorin und Medizinethikerin Alena Buyx im "NANO Talk" mit ihren Gästen: André T. Nemat, Gründer des Institute for Digital Transformation in Healthcare und Thoraxchirurg, Stefanie Speidel, Informatikerin und Professorin am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT/UCC) Dresden, sowie Alexander Meyer, Herzchirurg und Professor für KI und Datenwissenschaft an der Charité Universitätsmedizin Berlin.

