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"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) zum Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen

Heidelberg (ots)

Die Wirtschaftsweisen haben der Bundesregierung im Grunde genommen einen Gefallen getan. Mit ihrem desillusionierenden Frühjahrsgutachten haben sie am Mittwoch tiefgreifenden Reformen der Sozialversicherungen die Kulisse bereitet. Die Aussagen der Topökonomen sind zugleich verbale Ohrfeigen für Union und SPD, die sich selbst zu Beginn als Reformkoalition bezeichnet hatten. Neben Hiobsbotschaften und düsteren Zukunftsvisionen hatten die fünf Weisen übrigens auch konkrete Reformvorschläge im Gepäck. Dabei erschienen die Empfehlungen des Beratergremiums durchaus austariert. Neben Kostensenkungen in den Sozialbereichen ging es auch um die Steigerung der Einnahmen, beispielsweise durch die Einbeziehung von Beamten in die Gesetzliche Krankenversicherung. Damit gaben die Wirtschaftsweisen Schwarz-Rot nochmals einen überdeutlichen Hinweis dazu, wo große Sozialreformen ansetzen sollten: überall!

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung
Dr. Klaus Welzel
Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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