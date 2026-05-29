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„3, 2, 1 …!" ist zurück: eBay Deutschland startet neue Markenkampagne rund um eBay Live

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Berlin/Dreilinden (ots)

Pünktlich zum Let’s Dance- und Champions-League-Finale holt eBay in Deutschland einen seiner bekanntesten Claims zurück. Mit „3, 2, 1 …!" startet eine neue Markenkampagne, die an die kulturellen Wurzeln der Plattform anknüpft und zugleich das interaktive Live-Commerce-Format ins Zentrum stellt, das zu einem der dynamischsten Wachstumstreiber des Unternehmens geworden ist: eBay Live. eBay Live ist inzwischen in sieben Märkten weltweit aktiv und wächst weiter rasant: Im April hat sich das Geschäftsvolumen im Jahresvergleich mehr als verachtfacht.

„Mit ‚3, 2, 1 …!' holen wir das Gefühl zurück, das eBay seit jeher ausmacht: etwas Einmaliges zu entdecken und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Verkaufende und Kaufende sind wieder im direkten Austausch, stellen Fragen, bieten gemeinsam, feiern Deals – statt einfach durch einen Checkout geschleust zu werden. Genau das macht eBay Live heute wieder erlebbar. Die Zahlen zeigen, dass wir damit einen Nerv treffen", sagt Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von eBay in Deutschland.

eBay Live: starkes Wachstum seit dem Launch

Seit dem Start auf der Comic Con Stuttgart im November 2025 hat sich eBay Live in Deutschland zu einem skalierbaren Live-Commerce-Kanal entwickelt. Die Zahlen zeigen wie eBay Live eine Community an den Marktplatz und seine Händler*innen bindet:

22 Minuten durchschnittliche Verweildauer pro Zuschauer*in und Stream, ein für Commerce-Formate außergewöhnlich hoher Wert.

100 Prozent der Verkäufer*innen aus der Launch-Phase streamen weiterhin aktiv.

Pro Stream entstehen im Schnitt 9 Chat-Interaktionen pro Nutzer*in, die Zuschauer*innen schauen also nicht nur zu, sondern reagieren, fragen und kommentieren live.

Einige der stärksten Kategorien sind Sammelstücke, Trading Cards, Uhren und auch Fashion zeigt eine besonders aktive Community. Welche Dynamik eBay Live bereits entfaltet, zeigte zuletzt der eBay Live Day of Deals am 26. März 2026. Die Verkäufer*innen in Deutschland erreichten einen Meilenstein, indem sie an einem Tag ein Handelsvolumen im siebenstelligen Bereich umsetzten. Einer der teilnehmenden Händler war der Refurbished-Spezialist mySWOOOP, der mit drei Streams rund 21.000 Likes und durchgehend dreistellige Zuschauerzahlen erreichte.

„Im E-Commerce wird gerade vieles auf Effizienz und Conversion getrimmt. Aber damit werden Marktplätze auch austauschbar. Das ist nicht unser Weg. Wir konzentrieren uns auf das, wo eBay wirklich eBay ist", so Dr. Saskia Meier-Andrae. Konkret heißt das: Pre-Loved und Refurbished, das Verkaufen zwischen Privatpersonen, Live Shopping sowie die Fokus-Kategorien Motors, Sammlerstücke und Pre-Loved Fashion. Genau hier wird der Marktplatz von Menschen für Menschen greifbar und genau diesen Anspruch macht die Rückkehr von „3, 2, 1 …!" sichtbar.

„Mit ‘Things. People. Love.’ haben wir eine globale Markenplattform geschaffen, die das einfängt, was eBay einzigartig macht: die Verbindung zwischen Menschen und den Dingen, für die sie sich begeistern. ‘3, 2, 1 … eBay Live’ baut auf dieser Idee auf und macht diese Verbindungen in Echtzeit erlebbar – live, gemeinsam und interaktiv.", sagt Alex Allcott, Senior Director, Head of EU Brand and Media bei eBay.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2025 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von 79 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio finden Sie unter www.ebayinc.com.

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