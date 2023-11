FSM e.V.

FSM-Mitgliederversammlung

Vorstandswahl und Perspektiven für einen zeitgemäßen Jugendmedienschutz

Berlin (ots)

Auf der heutigen Mitgliederversammlung der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V. (FSM) wurden aktuelle Herausforderungen und Möglichkeiten für den Online-Jugendschutz debattiert. Außerdem fanden Vorstandswahlen statt.

Gabriele Schmeichel (Deutsche Telekom AG) wurde einstimmig als Vorstandsvorsitzende wiedergewählt. Ebenso wurden Sabine Frank (Google Ireland Ltd) als stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Philippe Gröschel (Telefónica Germany GmbH & Co. OHG) als Schatzmeister mit allen Stimmen in ihren Ämtern bestätigt. Dr. Guido Brinkel (Microsoft Deutschland GmbH), Daniela Hansjosten (RTL Deutschland GmbH), Klaus Jahn (Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG) und Sandra Singer (Sky Deutschland GmbH & Co. KG) wurden ebenfalls einstimmig als Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Melanie Endemann (Vodafone GmbH) und Nathaly Zenke (ProSiebenSat.1 Media SE).

Gleichzeitig wurde Jessica Lilienthal (ProSiebenSat.1 Media SE) auf eigenen Wunsch aus dem FSM-Vorstand verabschiedet. Gabriele Schmeichel dankte ihr für zehn Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit im Vorstand der FSM und ihren wertvollen Einsatz für den Jugendmedienschutz.

Mit Expertise neuen Herausforderungen der Selbstregulierung begegnen

Gabriele Schmeichel, FSM-Vorstandsvorsitzende:

"Der neue Vorstand wird auch zukünftig die FSM als die anerkannte Selbstkontrolle für alle Online-Dienste und -Plattformen führen und konsequente Strategien für einen zeitgemäßen Jugendmedienschutz verfolgen. Die FSM ist breit aufgestellt, um Herausforderungen und Veränderungen im Digitalbereich - national wie international - mit innovativen Ansätzen und langjähriger Erfahrung anzunehmen und neue Rahmenbedingungen mitzugestalten."

Technische Lösungen und Medienbildung gehen Hand in Hand

Martin Drechsler, FSM-Geschäftsführer:

"Als FSM setzen wir uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern für ein branchenweit hohes Niveau technischer Jugendschutzlösungen ein. Gleichzeitig unterstützen wir die Medienerziehung in Familien und stärken die Medienbildung in Schule und Freizeit. Nur so kann ein positiver Jugendmedienschutz gelingen, der Kinder und Jugendliche vor ungeeigneten Inhalten schützt und sie zu einer selbstbestimmten Mediennutzung befähigt."

