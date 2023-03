MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Viel mehr als nur singen – Der MDR-Kinderchor“: Doku zum 75. Jubiläum ab sofort in ARD Mediathek

Filmpremiere am Augustusplatz: Mit der Preview zur Doku-Serie „Viel mehr als nur singen – Der MDR-Kinderchor“ gab der Mitteldeutsche Rundfunk am 27. Februar den Auftakt für die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag seines Kinderchores. In der vierteiligen Doku werden die jungen Sängerinnen und Sänger des ARD-weit einzigartigen Ensembles auf und hinter den Bühnen begleitet – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek. Zudem gibt es am 19. März im Gewandhaus Leipzig ein großes Geburtstagskonzert mit dem MDR-Kinderchor unter Leitung von Alexander Schmitt.

MDR-Intendantin Karola Wille: „Der MDR-Kinderchor ist ein Stück Rundfunkgeschichte und einzigartig innerhalb der ARD. Gegründet 1948 von Hans Sandig als Rundfunkkinderchor Leipzig, erobert das weit über Leipzig hinaus bekannte Ensemble seitdem als Sympathieträger die Herzen seiner kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer – ob im Konzertsaal, Radio und Fernsehen oder mit neuen digitalen Medienproduktionen. Der MDR-Kinderchor hat Generationen von jungen Menschen musikalisch gefördert und stimmlich ausgebildet, und er ist als Teil unserer MDR-Musikensembles ein fester und vernetzter Bestandteil der regionalen Musiklandschaft in ganz Mitteldeutschland.“

Aus ganz neuem Blickwinkel präsentiert der MDR jetzt erstmals sein jüngstes Ensemble: Die Doku-Serie „Viel mehr als nur singen – Der MDR-Kinderchor“ begleitet über mehrere Monate den Chor bei Proben und Liveauftritten und hat dabei nicht nur Roland Kaiser hinter der Bühne der „Goldenen Henne“ getroffen, sondern auch einige der Kinder und Jugendlichen ganz privat kennen gelernt. Die Doku-Serie zeigt zudem, welches Geheimnis hinter dem MDR-Kinderchor steckt: Für viele der etwa 180 Kinder und Jugendlichen ist der Chor mehr als nur ein Hobby, er ist eine Gemeinschaft, die auch in schwierigen Zeiten trägt. Die Filmreihe ist ab sofort in der ARD Mediathek und vom 13. bis 16. März 2023, jeweils um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.

Jubiläumskonzert im Gewandhaus

Zum Jubiläum gibt es am 19. März ein großes Geburtstagskonzert: Dann sind unter Leitung von Alexander Schmitt sämtliche Chorgruppen live auf der großen Bühne des Leipziger Gewandhauses zu erleben. Vier eigens für den MDR-Kinderchor komponierte Stücke feiern dann Premiere. Drei davon sind im Rahmen des vom MDR 2020 ausgerufenen Kompositionswettbewerbs „Ohrwürmer“ entstanden, so auch „Zusammen sind wir stark“ von der jungen Komponistin Julia Keidl – ein Stück, das der Chor während der Corona-Pandemie bereits 2020 als Video-Zusammenschnitt unter dem Motto „Du bist nicht allein!“ online präsentiert hatte.

Bei dem Jubiläumskonzert dürfen natürlich auch Werke des legendären Gründers Hans Sandig nicht fehlen. Begleitet werden die jungen Sängerinnen und Sänger vom MDR-Sinfonieorchester und Christian Otto am Klavier. Durch das Konzert führt Ben Blümel. Mit Werken von Béla Bartók oder Zoltán Kodály ist zudem als Geburtstagsgast der ungarische Radio-Kinderchor „Magyar Rádió Gyermekkórusa“ zu erleben.

Tickets für das Jubiläumskonzert am 19. März um 16.00 Uhr im Gewandhaus zu Leipzig sind erhältlich bei der Tickethotline (0341) 94 67 66 99 und bei www.mdr-tickets.de sowie im MDR KLASSIK-Ticketshop in Leipzig, Augustusplatz 9a. MDR KLASSIK und MDR KULTUR begleiten das Jubiläum mit Beiträgen und Konzertausschnitten umfassend – im Radio und Online. Zudem bündelt MDR KLASSIK alle Informationen zum 75. Chorgeburtstag unter: https://ots.de/8tPCcn.

Über den MDR-Kinderchor

Der MDR-Kinderchor ist einzigartig – und das nicht nur wegen seiner langen Tradition. Gegründet 1948 von Hans Sandig als Rundfunkkinderchor Leipzig ist das Ensemble heute der einzige Kinder- und Jugendchor innerhalb der ARD. Die jungen Sängerinnen und Sänger des MDR-Kinderchores beherrschen das große chorsinfonische Repertoire ebenso wie anspruchsvolle A-cappella-Musik und Uraufführungen neuer Werke. Rund 180 Kinder und Jugendliche singen im MDR-Kinderchor in verschiedenen Gruppen vom Kindergartenalter bis zum Schulabschluss. Seit 2018 leitet Alexander Schmitt das Ensemble.

