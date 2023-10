ARD Das Erste

Gysi bei „maischberger“: Wagenknecht-Partei keine Gefahr für die Linke – „Dagegen werde ich mich stellen“

Der Linken-Politiker Gregor Gysi sieht den Plänen von Sahra Wagenknecht, eine neue Partei zu gründen, gelassen entgehen. Die Partei "kann es nicht gleich geben. Sie will erst bekanntgeben, dass sie sie gründet", sagte Gysi in der ARD-Talksendung "maischberger". Er werde seine Partei nicht verlassen, versicherte der frühere Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag: "Der gehöre ich jetzt seit 1967 an, da wechsle ich doch nicht mehr die Partei. Im Gegenteil", sagte Gysi.

Die Gegner der Partei Die Linke hätten "immer versucht, meine Partei kaputt zu machen. Dreimal mit Steuerbescheiden, mit politisch moralischen Äußerungen. Das ist ihnen allen nicht gelungen", sagte Gysi. "Und nun haben sich ein paar Linke gesagt: Ja, wenn es den Gegnern nicht gelingt, müssen wir selber machen", formulierte Gysi seine Kritik an Wagenknecht. „Und dagegen werde ich mich genauso stellen wie bei den anderen.

