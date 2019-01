Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu bezahlbaren Wohnungen

Bielefeld (ots) - Wenn es um die eigenen vier Wände geht, kann es keine zwei Meinungen geben. Eine vernünftige, bezahlbare Wohnung ist ein Menschenrecht. Dass es inzwischen in Deutschland und auch in OWL immer mehr Menschen gibt, die sich eine angemessene Wohnung nicht leisten können oder gar nicht erst finden, ist ein unhaltbarer Zustand. Die Gründe für die Wohnungsnot und die stark steigenden Mieten sind vielfältig. Vor allem aber sind sie Folgen von Fehlern der Vergangenheit, die inzwischen offen zutage treten. Der Staat hat den Wohnungsbau als zentralen Punkt der Daseinsvorsorge vernachlässigt und obendrein Bauen noch massiv verteuert. Die Konsequenzen bekommen jetzt Mieter und Wohnungssuchende zu spüren. Bezahlbarer Wohnraum darf kein Luxus sein. In dieser Frage steckt sozialer Sprengstoff. Das muss jedem bewusst sein - allen voran den verantwortlichen Politikern auf Bundes- und Landesebene, aber auch in den Kommunen. Sie müssen die Fehler jetzt korrigieren. Sonst drohen Verhältnisse, die sich niemand wünschen kann.

