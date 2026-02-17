RTLZWEI

Neue Folge "Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte": Neuanfänge und schockierende Schicksalsschläge

München (ots)

Stefanie wagt nach zehn Jahren den Schritt zurück in die Arbeitswelt

Olis Lebensgefährte Ricky wird ins Krankenhaus eingeliefert

"Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte" am 17. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Nach zehn Jahren der Arbeitslosigkeit sehnt sich Stefanie nach einem Weg zurück ins Arbeitsleben - eine freie Stelle als Küchenhilfe weckt nun ihre Hoffnung. Auch Oli hat einen Job als Lagerist gefunden, doch dann muss sein Lebensgefährte Ricky ins Krankenhaus. "Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte" am 17. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Für Stefanie eröffnen sich neue Möglichkeiten: Nach zehn Jahren der Arbeitslosigkeit hat sie nun die Chance auf einen neuen Job. In einer Fischgaststätte auf der Veddel wird eine Stelle als Küchenhilfe frei, auf die sich die ausgebildete Industriekauffrau bewirbt. Vorher müssen noch Vorbereitungen getroffen werden: Die Hamburgerin möchte sich unter anderem äußerlich verändern, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Deshalb investiert sie in einen Friseurbesuch. Wird sie am Ende eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten?

Auch Oli konnte nach langer Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung als Lagerist ergattern: Nach einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch ist er nun bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. Die Freude hält allerdings nicht lange an: Schon nach wenigen Tagen wird er krankgeschrieben - und das in der Probezeit. Dann folgt auch noch eine Schocknachricht: Sein Partner Ricky muss mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus! Das trifft nicht nur Oli hart, sondern stellt das Paar auch vor eine schwere Prüfung.

Auf eine Beziehungsprobe werden auch Rentnerin Ilse und ihr 26 Jahre jüngerer Lebensgefährte Daniel gestellt. Die beiden stecken in Renovierungsarbeiten ihrer Drei-Zimmer-Sozialwohnung. Aufgrund von Ungezieferbefall müssen sie diese ausmisten und teilrenovieren. Die Partnerschaft der beiden leidet stark unter dem Chaos und es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen. Ilse wird dadurch von ihrer Vergangenheit eingeholt: Nicht zum ersten Mal ist sie in dieser Beziehung schweren Konflikten ausgesetzt. Schafft sie es, sich von Daniel zu trennen?

Hausmeister Andy droht derweil die Stromabschaltung aufgrund von unbeglichenen Rechnungen. Bei einem Amtsgerichttermin möchte er verhindern, dass neben den Schulden noch weitere Gebühren hinzukommen. Wird der Termin erfolgreich verlaufen?

"Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte" - am 17. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen

Über "Hartz und herzlich":

"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten Deutschlands mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf das Leben der dortigen Bewohner und erzählt die Geschichten der Personen, die am Rande des Existenzminimums stehen. Wie bestreiten Menschen ihren Alltag, die mit ähnlichen Rahmenbedingungen konfrontiert sind? Welche Hoffnungen, Träume und Schicksalsschläge beschäftigen sie?

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell