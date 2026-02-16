RTLZWEI

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": Die Formel-1-Vorbereitungen bringen die Geissens an ihre Grenzen

Die Vorbereitungen für die Formel 1-Party in Abu Dhabi laufen auf Hochtouren

Sorge um die Indigo Star: Carmen fürchtet Schäden an der frisch renovierten Yacht

Formel-1-Fieber und Aufbau-Wahnsinn! Für den exklusiven Liegeplatz direkt an der Rennstrecke des Grand Prix von Abu Dhabi wird die Indigo Star behelfsmäßig fertiggestellt - obwohl klar ist: Nach der Rennpause geht der Umbau mit voller Kraft weiter. Doch nicht nur die eigene Baustelle und die Aufbauarbeiten des Grand Prix machen ordentlich Lärm - auch die umliegenden Yachtbesitzer testen ihre Boxen. Während Carmen genervt ist, blüht Robert richtig auf und läuft am Abend sogar Carmens Traummann Brad Pitt persönlich über den Weg. Außerdem lässt sich Carmen ein neues Tattoo stechen und auch Robert überlegt sich sein erstes Motiv tattowieren zu lassen. Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 16. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Während in Abu Dhabi schon die Motoren der Formel 1 röhren, dröhnen auf der Indigo Star noch die Akkuschrauber. Für den exklusiven Liegeplatz direkt an der Rennstrecke soll die Yacht behelfsmäßig fertiggestellt werden. Die Renovierungsarbeiten sind noch längst nicht abgeschlossen und sollen nach der dreitägigen Pause mit voller Kraft weitergehen. Kaum am Liegeplatz angekommen stellt Shania fest, dass die 40-Meter-Yacht der Geissens für einen optimalen Blick auf die Rennstrecke eigentlich zu klein ist. Robert ist entsetzt: "Höher, schneller, weiter! Wir renovieren hier alles und jetzt ist das Boot zu klein!".

Nach sieben Monaten Umbau-Horror ist die Geduld der Familie am Ende: Noch mehr Baulärm von der eigenen Yacht und dem Formel-1-Aufbau? Unvorstellbar. Die Geissens flüchten kurzerhand vor dem Chaos. Zur Ablenkung geht es an den Strand - mit ordentlich PS: Ferrari gegen Bugatti auf dem Wasser. Zurück im Hafen beginnt der nächste Lärm-Wettkampf: Auf den Yachten werden die Musikboxen getestet. Carmen ist genervt vom Musikchaos, während Robert im Partyleben regelrecht aufblüht - und ihnen am Abend sogar Carmens Traummann Brad Pitt persönlich über den Weg läuft.

Die Geissens haben sich für die anstehende Formel-1-Party einen privaten Tätowierer eingeladen. Vor der Feier testet Carmen bereits dessen Fähigkeiten und lässt sich ein Tattoo stechen - mit einer ganz besonderen Bedeutung. Davina und Shania sind nicht begeistert von Carmen Tattooauswahl, doch die sieht es gelassen: "Reg dich nicht auf, Kind - je oller, desto doller!".

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

