Neue Folge am 11. Februar 2026: "krass und crazy: Camper 2"- Abenteuer auf Rädern: Geschichten von Campern weltweit

Beeindruckende Camping-Geschichten aus der ganzen Welt

Yvonne Pferrer stellt die außergewöhnlichsten Camper und ihre Besitzer vor

"krass und crazy: Camper 2" am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Reiseinfluencerin Yvonne Pferrer stellt Menschen vor, die das Außergewöhnliche suchen und ihre Camper mit viel Kreativität und Leidenschaft umbauen. Dabei trifft sie auf ganz unterschiedliche Geschichten - von einer kanadischen Großfamilie im XXL-Bus über eisige Abenteuer in Kanada bis hin zu außergewöhnlichen Camping-Ideen in Europa. Im Mittelpunkt stehen mutige Menschen und ihre ganz persönlichen Camping-Erlebnisse. Ausstrahlung der neuen Folge "krass und crazy: Camper 2" am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Den Auftakt macht eine Großfamilie aus Alberta im Norden Kanadas: Sabrina und Michael wollen mit ihren acht Kindern künftig in einem Reisebus leben. Innerhalb von sechs Monaten bauen sie den Bus zu einem gemütlichen Zuhause auf Rädern aus - doch nur die Testfahrt wird zeigen, ob der XXL-Camper wirklich fahrtauglich ist.

Am Genfer See in der Schweiz geht es originell zu: Erfinder Aigars fährt gern E-Bike - also warum nicht einfach einen Camping-Anhänger daran befestigen? Noch besser: Der Fahrrad-Camper lässt sich zu einem Boot umbauen - so kann man den See nicht nur umrunden, sondern auch überqueren.

Zurück in Deutschland, in der südlichen Pfalz, kombinieren Uwe und Petra ihre Leidenschaften: Camping und Porsche. Mit ihrem Porsche 911 brechen sie nicht nur Sportwagen-Klischees, sondern zeigen auch, dass Camping-Abenteuer und Luxuswagen durchaus zusammenpassen.

Von Washington bis Tuktoyaktuk in Kanada sucht Chad das ultimative Camping-Abenteuer: 4.000 Kilometer, eisige Temperaturen und immer schwieriger werdende Straßen. Wird er den nördlichsten Punkt Kanadas sicher erreichen oder die Reise vorzeitig abbrechen müssen?

In Afrika erkundet Lilli mit ihrem Offroad-Camper seit Jahren den Kontinent. Was als Suche nach Abenteuern begann, wurde zur großen Liebe für Afrika - mit allen Herausforderungen: Nachtfahrten sind riskant, das Gelände unberechenbar, und für den Notfall hat Lilli stets 60 Liter Wasser an Bord.

Außerdem: Bruder Gabriel in Mecklenburg-Vorpommern nutzt sein rollendes Kloster als Zuhause, Arbeitsplatz und Missionstool. Sein Ziel: mehr Menschen wieder in die Kirche bringen - unterwegs und auf vier Rädern.

"krass und crazy: Camper 2" am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von sagamedia Film- und Fernsehproduktion GmbH produziert.

Über "krass und crazy - Camper 2":

Die beliebte Rankingshow bei RTLZWEI geht in die zweite Runde. In einer 90-minütigen Ausgabe präsentiert Influencerin Yvonne Pferrer die 20 außergewöhnlichsten, verrücktesten und krassesten Camping- und Wohnmobile der Welt und ihre Besitzer. Die Camping-Liebhaber erzählen von ihrer Leidenschaft, ihren kreativen Umbauten und mutigen Reisen.

