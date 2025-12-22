Team Freiheit

Bei voller Wahlreife: "Team Freiheit" setzt Fokus bei Deregulierung auf den Bund

Berlin (ots)

Das "Team Freiheit" gibt bekannt, dass es trotz Erfüllung aller formalen Zulassungsvoraussetzungen - einschließlich der erforderlichen Unterstützerunterschriften - nicht an den Landtagswahlen 2026 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz teilnehmen wird. Die Initiative wählt damit einen Weg der strategischen Konzentration: Alle Kräfte werden ab sofort gebündelt, um den dringend notwendigen Kurswechsel auf Bundesebene anzuführen.

Handlungsfähigkeit bewiesen - Fokus neu ausgerichtet

"Wir haben bewiesen, dass wir die Menschen mobilisieren können. Die notwendigen Unterschriften liegen vor, die formalen Hürden sind genommen - das Team Freiheit ist wahlbereit", betont Initiatorin Dr. Frauke Petry. "Doch gerade, weil wir für Effizienz und gegen Verschwendung stehen, haben wir uns entschieden, unsere Ressourcen dort einzusetzen, wo der Hebel für Deutschland am größten ist: im Bund. Wir wollen keine Zersplitterung der Kräfte, sondern einen konzentrierten Schlag gegen den Reformstau in Berlin. Hier stehen wir unseren zahlreichen Unterstützern gegenüber in der Verantwortung. Wir wollen vielmehr demonstrieren, dass wir genauso verantwortlich handeln werden, wenn wir künftig politische Verantwortung übernehmen."

Hauptziel: Befreiung vom Bürokratie-Burnout

Ein Kernelement der Bundeskampagne wird die radikale Entschlackung des Staates sein. Das Team Freiheit sieht in der überbordenden Bürokratie das größte Hindernis für Wohlstand und Innovation. "Deutschland leidet unter einem bürokratischen Burnout, der in den Landeshauptstädten verwaltet, aber in Berlin verursacht wird", erklärt dazu Mitinitiator Thomas L. Kemmerich. "Wir treten an, um dieses System auf Bundesebene grundlegend zu vereinfachen. Das bedeutet, für jede neue Regelung müssen mindestens drei alte gestrichen werden. Diesen Kampf führen wir mit voller Kraft weiter bis zur nächsten Bundestagswahl, die möglicherweise früher kommt, als es der aktuellen Regierung lieb ist."

Bereit für vorgezogene Neuwahlen: Startschuss für die Bundeskampagne

Angesichts der volatilen Lage in Berlin ist das Team Freiheit überzeugt, dass die Bürger so schnell wie möglich eine seriöse, freiheitliche Alternative auf Bundesebene benötigen. Petry: "Die instabilen politischen Verhältnisse im Bund lassen vorgezogene Neuwahlen jederzeit möglich erscheinen. Darauf bereiten wir uns jetzt mit Hochdruck vor. Unser Anspruch ist es, bundesweit mit einem geschärften Profil und einer schlagkräftigen Struktur anzutreten, die den Wählern eine echte Perspektive bietet."

Die erfolgreiche Mobilisierung in den Südwest-Ländern dient nun als Blaupause für den bundesweiten Roll-out. Die Strukturen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bilden das Rückgrat für eine hocheffiziente Kampagne, die auf schlanke Prozesse und digitale Vernetzung setzt. Das Team Freiheit dankt den zahlreichen Helfern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die bereits wertvolle Vorarbeit geleistet haben. Diese Strukturen werden nun direkt in die bundesweite Kampagnenplanung integriert. Der Fokus liegt ab sofort auf dem Ausbau der Kampagnenfähigkeit vor Ort überall in Deutschland, um für den Tag X im Bund bereit zu sein.

