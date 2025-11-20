Team Freiheit

Parteiengesetz: "Team Freiheit" wählbar und startklar für die bevorstehende Landtagswahl

Berlin (ots)

Das "Team Freiheit" hat gemäß § 6 Abs. 3 Parteiengesetz bei der Bundeswahlleiterin Parteiunterlagen hinterlegt und ist per sofort als wählbare Partei gelistet. Die Bürgerbewegung hat nunmehr die dafür notwendigen formalen Hürden erfolgreich genommen und steht damit für alle kommenden Wahlen bereit. Erster Prüfstein für das "Team Freiheit" wird die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 sein, bei der die Partei erstmals in einem Bundesland zur Wahl antreten wird, um den Wählerinnen und Wählern eine neue politische Heimat zu bieten.

Für das "Team Freiheit" äußert sich Thomas L. Kemmerich entsprechend optimistisch:

"Die Eintragung bei der Bundeswahlleiterin ist ein Meilenstein und eine Bestätigung unserer bisherigen Aufbauarbeit. Das 'Team Freiheit' steht ab sofort überall auf dem Wahlzettel, wo Bürgerinnen und Bürger eine echte bürgerliche Alternative zu festgefahrenen Strukturen suchen. Wir freuen uns darauf, in Baden-Württemberg den Anfang zu machen und für unsere freiheitlichen Grundsätze zu kämpfen. Unser Ziel ist es, das bürokratische Ungeheuer zu bekämpfen, die Politik der Bevormundung zu beenden und den Menschen wieder mehr Eigenverantwortung und Freiraum zu geben."

Dr. Frauke Petry, Gründerin des "Team Freiheit", hob die Bedeutung für die Wähler hervor:

"Mit diesem wichtigen und notwendigen Schritt ist der Weg frei für politische Gestaltung. Die Bürger haben es satt, nur zwischen Nuancen des ewig staatsverliebten Gleichen wählen zu können. Das 'Team Freiheit' ist die neue Stimme für eine Politik der Vernunft und des Bürgerwillens. Wir werden in Baden-Württemberg zeigen, dass es eine glaubwürdige Kraft für Freiheit, Wohlstand und bürgernahe Politik gibt."

Listung bei der Bundeswahlleiterin:

https://ots.de/q5DkoV

Original-Content von: Team Freiheit, übermittelt durch news aktuell