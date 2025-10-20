Team Freiheit

Team Freiheit meldet sensationellen Coup: FDP-Landtagsabgeordnete Sandy van Baal und FDP-Urgesteine Helge Ziegler und Werner Jannek wechseln zur "Antipartei"

Das Team Freiheit, die Bürgerbewegung für die Verteidigung der Grundrechte, freut sich über einen beispiellosen Zuwachs an politischer Prominenz und Erfahrung. Die Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern, Sandy van Baal, kehrt der FDP mit sofortiger Wirkung den Rücken und schließt sich dem Team Freiheit an. Gemeinsam mit ihr wechseln die beiden langjährigen und profilierten FDP-Kommunalpolitiker Helge Ziegler und Werner Jannek aus dem Kreis Main-Spessart, die sich ebenfalls entschieden haben, ihren Einsatz für die Freiheit im Team Freiheit fortzusetzen. Der Unternehmer Ziegler hatte mit dem Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure den nach eigenen Angaben größten Immobilienverband Deutschlands gegründet.

Sandy van Baal, die sich im Landtag MV insbesondere für Agrarpolitik, den ländlichen Raum, Jagd, Forst und Fischerei eingesetzt hat, begründet ihren Schritt mit tiefgreifenden inhaltlichen Differenzen zur Bundes-FDP. Nach ihrem Austritt aus der FDP-Fraktion im April 2025 und dem endgültigen Parteiaustritt im Oktober 2025 sieht sie im Team Freiheit die konsequente Fortsetzung ihres Engagements für die Bürger.

Die beiden FDP-Urgesteine Helge Ziegler und Werner Jannek aus Main-Spessart bringen jahrzehntelange kommunalpolitische Erfahrung mit und sind ein großer Gewinn für die Bewegung, die das Vertrauen der Bürger in ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten wiederherstellen will.

Thomas L. Kemmerich, Vorsitzender des Team Freiheit, zeigt sich begeistert:

"Was für ein großartiger Tag für die Freiheit! Sandy van Baal, Helge Ziegler und Werner Jannek sind starke Stimmen, die sich nicht verbiegen lassen. Ihr Wechsel beweist, dass das Team Freiheit die wahre liberale Heimat für alle ist, die erkannt haben, dass die etablierten Parteien in der Ampel Teil des Problems und nicht der Lösung sind. Wir heißen sie herzlich willkommen und werden gemeinsam kämpfen, um den Bürgern die Luft zum Atmen und die Freiheit zum Gestalten zurückzugeben!"

Frauke Petry, Initiatorin des Team Freiheit, unterstreicht die Bedeutung des Zugangs:

"Der Übertritt einer amtierenden Landtagsabgeordneten und zweier so erfahrener Kommunalpolitiker ist ein klares Signal: Das Team Freiheit ist die politische Alternative für alle, die eine ideologiefreie, sachorientierte Politik der Vernunft und des Bürgerwillens suchen. Mit Sandy van Baal gewinnen wir eine engagierte Streiterin für den ländlichen Raum und die echten Sorgen der Menschen. Dieser Zuwachs an Expertise und Tatkraft wird unsere Bewegung massiv stärken - die nächste Stufe im Kampf für die Freiheit ist gezündet!"

Das Team Freiheit setzt auf die Bündelung von Fachwissen und Lebenserfahrung von Bürgern und Experten, um die Politik von Grund auf zu erneuern und Deutschland wieder auf einen Kurs der Freiheit, des Wohlstands und der Selbstbestimmung zu bringen.

