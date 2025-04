Bundesärztekammer

Presse-Einladung zum 129. Deutschen Ärztetag vom 27.-30.05.2025 in Leipzig

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn der 129. Deutsche Ärztetag vom 27. bis 30.05.2025 in Leipzig zusammenkommt, wird die neue Bundesregierung aller Voraussicht nach im Amt sein. Der Ärztetag wird die Gelegenheit nutzen, um die im Koalitionsvertrag angekündigten gesundheitspolitischen Vorhaben auf den Prüfstand zu stellen, wichtige Impulse für deren praktische Umsetzung zu setzen sowie die Leerstellen im Arbeitsprogramm der neuen Bundesregierung zu benennen.

Neben der aktuellen Gesundheitspolitik wird der Deutsche Ärztetag in einem eigenen Schwerpunktthema gemeinsam mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung sowie in der Forschung unter medizinischen, wissenschaftlichen und ethischen Gesichtspunkten beleuchten.

Darüber hinaus wird der Ärztetag weitere gesundheits- und gesellschaftspolitische Themen beraten, unter anderem wird er eine wichtige Weichenstellung bei der Novellierung der Gebührenordnung für Ärzte vornehmen. Des Weiteren wird sich das Parlament der Ärztinnen und Ärzte mit ärztlichen Aspekten zum Thema Schwangerschaftsabbruch befassen.

Wir laden Sie herzlich ein zur Eröffnungsveranstaltung sowie zu den Arbeitssitzungen und zu den Pressekonferenzen des 129. Deutschen Ärztetages.

Aufgrund von Sicherheitsvorgaben bei der Eröffnungsveranstaltung zum 129. Deutschen Ärztetag in der Stadt- und Pfarrkirche St. Nikolai benötigt das Bundeskriminalamt für die Personenüberprüfung auch die Geburtsdaten und den Geburtsort der angemeldeten Teilnehmer.

Wir möchten Sie daher bitten, sich bis zum 15.05.2025 für die Eröffnungsveranstaltung anzumelden und bei der Anmeldung das Geburtsdatum sowie den Geburtsort mitzuteilen. Bitte halten Sie beim Einlass Ihren Personalausweis bereit. Diese Daten werden nur für eine Sicherheitsüberprüfung erfasst, eine weitere Datenverarbeitung erfolgt diesbezüglich nicht.

Sollten Sie sich erst nach diesem Stichtag zur Eröffnungsveranstaltung anmelden können, ist dies auch möglich. In diesem Fall kann es aber am Einlass zu Wartezeiten kommen.

Weitere Informationen sowie die Tagesordnung des 129. Deutschen Ärztetages finden Sie auf der Website der Bundesärztekammer.

Im Congress Center Leipzig (CCL) ist ein Pressezentrum für Sie eingerichtet. Sie finden die Presselounge in der Ebene 0, im Foyer vor den Mehrzweckflächen 1 und 2. Die Pressekonferenzen finden in der Mehrzweckfläche 1 statt.

Über das Online-Pressezentrum der Bundesärztekammer können Sie die Plenarsitzungen und Pressekonferenzen auch online verfolgen sowie Presseinformationen, Pressefotos und Videos abrufen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Terminabsprachen an die Pressestelle der Bundesärztekammer (per E-Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 400 456-700).

