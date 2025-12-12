Aqua Resort Miedzyzdroje

Aqua Resort Międzyzdroje heißt Familien aus Deutschland willkommen

Einzigartige multimediale Wasserrutsche an der polnischen Ostsee

Misdroy, Polen (ots)

Das Aqua Resort in Międzyzdroje hat einen modernen Aquapark eröffnet, der fortschrittliche Multimediatechnologien, familienfreundliche Attraktionen und ein breites Freizeitangebot vereint. Hier wurde die erste multimediale Wasserrutsche dieser Art in Polen in Betrieb genommen.

Polnische Premiere: 3D-Projektionsrutsche – eine Reise in die Unterwasserwelt

Der größte Publikumsmagnet ist eine Attraktion, die bereits am Eröffnungstag für einen deutlichen „Wow“-Effekt sorgte. Es handelt sich um die einzige CEBULA-Rutsche im Land, die mit einer vollständigen, 360-Grad-3D-Projektion ausgestattet ist.

Beim Betreten des Tunnels beginnt nicht nur der Rutschvorgang – die Besucher überschreiten eine Schwelle in eine vollkommen andere Realität. Der Raum pulsiert mit Licht, Meereswesen, Korallen und leuchtende Quallen erwachen an den Wänden zum Leben. Die Animationen reagieren auf Bewegungen, verändern Farben und erzeugen ein Gefühl von Tiefe und Eintauchen. Die Gäste haben das Gefühl, tatsächlich durch eine Unterwasserwelt zu gleiten, begleitet von einer visuellen Erzählung wie in einem interaktiven Märchen.

Der Höhepunkt dieser Wasserreise ist die sogenannte „Zwiebelkammer“ – ein sphärischer Raum, der die Rutschenden vollständig umgibt und sie für einen Moment zwischen realer Fahrt und fantastischer Animation schweben lässt. Nach einer spannungsgeladenen Sekunde folgt der erneute Sprung in den Tunnel und ein finaler Sprint durch wirbelnde Lichter und dynamische Effekte.

Diese Attraktion ist absolut einzigartig – eine Verbindung aus Wasser, Multimedia und Adrenalin, die man mindestens einmal erlebt haben sollte.

703 Meter Adrenalin: eine ultramoderne Wasserwelt

Das Aqua Resort ist jedoch weit mehr als nur die futuristische Rutsche. Der gesamte Komplex wurde so gestaltet, dass er vom ersten Moment an beeindruckt. Die riesige, verglaste Schwimmhallenarchitektur, durchflutet von natürlichem Licht und aus hochwertigem AISI-316L-Edelstahl gefertigt, erinnert an moderne Wasserzentren europäischer Ferienorte.

Die Gäste erwartet eine Gesamtlänge von 703 Metern verschiedener Rutschen:

Duo Racer – ideal für alle, die Spaß an einem freundlichen Wettbewerb haben und testen möchten, wer zuerst im Wasser landet.

Reifenrutschen – dynamisch, schnell, voller Kurven, gleichzeitig aber sehr sicher.

Space Bowl „Zwiebel“ – monumental, spektakulär und eines der markantesten Elemente des gesamten Komplexes.

Das alles wird ergänzt durch Lichteffekte, Klänge, Animationen und neonfarbene Illusionen, die jede Fahrt zu einer kleinen Show machen. Der Aquapark unterhält nicht nur – er spricht die Sinne an und schafft Emotionen, die lange nach dem Besuch in Erinnerung bleiben.

Wasserparadies für Kinder, Entspannung für Erwachsene

Für die Kleinsten gibt es hier ein wahres Königreich: sichere Planschbecken, Wasserspielplätze, Familienbereiche und von erfahrenen Animateuren betreute Programme. Alles ist darauf ausgelegt, Familien gemeinsame Zeit zu ermöglichen, gleichzeitig aber jedem Kind eigene Attraktionen zu bieten.

Erwachsene wiederum finden im Aqua Resort eine Portion Luxus. Erholungsbecken mit Hydromassagen, Muskelmassage-Stationen, drei Whirlpools sowie großzügige Ruhebereiche laden ein, durchzuatmen und vollkommen zu entspannen. In der Silvesternacht erwacht dieser Bereich zusätzlich mit speziellen Animationen und Wettbewerben – ideal für Familien, die den letzten Tag des Jahres nicht auf der Tanzfläche, sondern… im Wasser verbringen möchten (auch im eiskalten, denn der Komplex ermöglicht zudem Winterbaden).

Ein Cocktail im Pool? Sehr gerne

Das Aqua Resort hat an alles gedacht, damit Gäste hier problemlos den ganzen Tag verbringen können. Die Gastronomie ist vollständig in die Wasserzone integriert – vom Bistro über die Fit-Bar bis hin zur Poolbar, an der man einen Cocktail oder Snack buchstäblich bestellen kann, ohne den Pool zu verlassen.

Ein kleines Detail, das den Besuch im Aquapark zu einem echten, vollwertigen Erholungserlebnis macht. Kein Herumrennen, kein Umziehen, kein Stress – nur pure Freude.

Aqua Resort Międzyzdroje – eine neue Definition der Familienunterhaltung

Modern, multimedial und für jede Altersgruppe konzipiert. Das Aqua Resort ist nicht nur ein weiterer Aquapark auf der Landkarte Polens. Es ist ein Ort, der Technologie mit Emotionen verbindet, Familienspaß mit einem Hauch von Luxus und Freizeit mit einem Erlebnis, das man so kaum anderswo findet.

Wenn Międzyzdroje ein neues Wahrzeichen hat, dann genau hier – zwischen Lichtwellen, Wassertunneln und einem Cocktail, der… direkt in den Pool serviert wird.

https://www.aqua-resort.pl/familien-silvester-an-der-ostsee

