Deutschland Cup am Freitag live & kostenlos bei MagentaSport: DEB-Auswahl 4:1 vs Lettland

Deutschland stark, weil: "Alle wollen zu Olympia. Es ist ein Kampf um die Plätze und das merkt man überall"

Deutschland beeindruckt zum Auftakt des Männer-Wettbewerbs bei Deutschland Cup: 4:1-Sieg gegen Lettland, couragierter Auftritt und ein gutes Vorspielen für Olympia. DEB-Sportdirektor Christian Künast erklärte die Bedeutung des Deutschland Cups für die Spieler: "Dieses Jahr ist es ein besonderes Turnier, weil es für die Männer das einzige Vorbereitungsturnier auf Mailand ist. Darauf liegt der Fokus. Es ist eine große Herausforderung für unser Trainerteam, das richtig einzuordnen. Egal mit wem man spricht auf meiner Ebene, alle sagen das Gleiche: Alle wollen zu Olympia. Es ist ein Kampf um die Plätze und das merkt man überall. Im Sturm wird es ein Gedränge geben. Es sind genügend Plätze frei, jeder kann sich empfehlen. Wenn wir von 14 Stürmern sprechen, 7,8,9 Plätze."

Dominik Kahun ist erstmals seit 2017 wieder mit dabei beim Deutschland-Cup. "Jeder will bei Olympia da bei sein und beweisen, dass er dazugehört. Ich wurde angerufen und immer, wenn ich angerufen werde, sage ich zu." Er brauchte nur 7 Minuten für seinen Treffer, der gleichzeitig das erste deutsche Tor bei diesem Turnier war. Leon Gawanke spricht von "einem gelungenen Start."

Das Fazit von MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie das Ding so runterspielen, im positiven Sinne. Defensiv, offensiv, Transition, es hat alles gepasst. Als ob die Jungs schon 2 Wochen hier in Landshut wären. Das war sehr überzeugend."

Weiter geht es für das DEB-Team am Samstag gegen Österreich (ab 18.15 Uhr live). Die bekommen im Duell der anderen beiden Deutschland-Cup-Teilnehmer von Slowenien die Grenzen aufgezeigt und unterliegen deutlich mit 2:6. Der aktuelle Titelverteidiger startet also erneut vielversprechend.

Bei den Frauen feiert die Slowakei den nächsten Erfolg. Gegen Frankreich sichert ein knapper 2:1-Erfolg den 2. Sieg im 2.Spiel und damit die Tabellenführung. Mit einem weiteren Erfolg gegen Deutschland (Freitag, 18.30 Uhr) könnten sie sich zum Turniersieger krönen

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 1.Spieltag des Deutschland Cups der Männer, mit dem Spiel des DEB-Teams gegen Lettland - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Freitag - ab 18.30 Uhr treffen die deutschen Frauen auf die Slowakei.

Deutschland - Lettland 4:1

Das DEB-Team startet mit einem Erfolg gegen Lettland in den 36. Deutschland Cup.

Alle Tore der Partie im Clip:

Der Rückkehrer trifft! Erstmals seit 2017 ist Dominik Kahun wieder beim Deutschland Cup mit dabei und sorgt direkt für den ersten Treffer des DEB-Teams beim Turnier. Obendrein ist es die perfekte Antwort auf den frühen Rückstand.

Deutschland läuft im Retro-look beim Deutschland Cup auf.

Ganz spezielle Einblicke in die Kabine der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft vor dem Auftaktspiel gegen Lettland.

Phillip Sinn macht den Türstopper. Das DEB-Team macht sich auf dem Weg aufs Eis.

Spannender Einblick in die Kabinenansprache des DEB-Teams. In der 1. Drittelpause überlässt Bundestrainer Harold Kreis Alexander Sulzer das Wort. "Das ist eine Stärke von Harold Kreis. Er lässt auch andere machen. Er ist der Boss, aber er gibt auch ab. Ich finde das toll, das zeichnet ihn aus und das respektieren auch die Spieler an ihm", erklärt Sportdirektor Christian Künast.

Einer der Schiedsrichter muss behandelt werden. Er hat sich einen Cut am Finger zugezogen.

Phillip Sinn erzielt sein 1. Länderspieltor für Deutschland.

Leon Gawanke, Nationalspieler: "Gelungener Start. Die Letten sind hart rausgekommen, aber wir wussten, dass sie das nicht über 60 Minuten spielen können. Wir haben gut dagegengehalten und es solide runtergespielt."

Yasin Ehliz, Torschütze zum 2:1: "Wir haben im 1. Drittel echt gut gespielt, dann im 2. etwas nachgelassen und im 3. ziemlich solide runtergespielt." Über das 1. Länderspieltor von Phillip Sinn: "Freut mich für ihn, kann so weitergehen. Kann sein, dass er was machen muss, aber ich habe keine Ahnung."

MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner mit einer kurzen Analyse nach dem Spiel: "Es war sehr souverän, fast zu souverän. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie das Ding so runterspielen, im positiven Sinne. Defensiv, offensiv, Transition, es hat alles gepasst. Als ob die Jungs schon 2 Wochen hier in Landshut wären. Das war sehr überzeugend."

Mike Stewart, Trainer Grizzlys Wolfsburg zur Leistung der deutschen Mannschaft: "Deutschland spielt sehr stark, Penalty-killing ist bärenstark. Im Powerplay lassen sie die Scheibe gut laufen und beim 5-gegen-5 haben sie wenig zugelassen. Sie spielen schnell, sie spielen smart, sehr gute Partie."

Christian Künast, Sportdirektor DEB, in der 1. Drittelpause: "Der Deutschland Cup ist immer wichtig, aber dieses Jahr ist es ein besonderes Turnier, weil es für die Männer das einzige Vorbereitungsturnier auf Mailand ist. Darauf liegt der Fokus. Es ist eine große Herausforderung für unser Trainerteam, das richtig einzuordnen. Auch jetzt, wer bietet sich noch an? Welche Plätze sind schon vergeben? Man weiß nie, was noch passiert in letzter Sekunde. Sie müssen sich ein großes Bild machen und am Ende die ein oder andere harte Entscheidung treffen. Egal mit wem man spricht auf meiner Ebene, alle sagen das Gleiche. Alle wollen zu Olympia. Es ist ein Kampf um die Plätze und das merkt man überall." Über die Kaderplätze: "Im Sturm wird es ein Gedränge geben. Es sind genügend Plätze frei, jeder kann sich empfehlen. Wenn wir von 14 Stürmern sprechen, 7,8,9 Plätze (frei). Man weiß nie, was drüben passiert, ob alle fit bleiben."

Blick hinter die Kulissen mit dem Deutschland-Cup-Rückkehrer

Dominik Kahun, Nationalspieler, vor dem Spiel über seine Rückkehr zum Deutschland Cup: "Das letzte Mal sollte 2017 gewesen sein. Es war speziell, die Jungs wieder zu sehen, die meisten kenne ich schon ewig. Es ist etwas Besonderes." Über Lettland, die auch bei Olympia einer der deutschen Gruppengegner sein werden. "Wir haben schon so oft gegen Lettland gespielt. Sie haben noch viele Jungs gegen die wir schon 10-mal gespielt haben. Natürlich ist es im Hinterkopf, dass wir bei Olympia auf sie treffen. Es ist eine Generalprobe. Jetzt sind wir hier beim Deutschland-Cup und wollen den bestmöglichen Start. Die Letten haben eine super Mannschaft, es wird ein intensives Spiel und das Ziel sind 3 Punkte. Jeder will bei Olympia da bei sein und beweisen, dass er dazugehört. Ich wurde angerufen und immer, wenn ich angerufen werde, sage ich zu. Es ist immer eine Ehre für Deutschland zu spielen und deshalb bin ich auch dieses Mal wieder gekommen. "

Moritz Müller, Nationalspieler, vor dem Spiel über sein Comeback: "Es erfüllt mich immer mit großem Stolz für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich versuche die Begeisterung in die Kabine zu tragen, alles andere müssen die Jungs sagen." Über Lettland: "Sehr kampfstark. Es gab eine Zeit, da haben wir uns große Schlachten geliefert. Sehr stolze Nation. Jedes Mal, wenn sie sich das Trikot überziehen, wachsen sie über sich hinaus."

Österreich - Slowakei 2:6

Auftakt nach Maß für die Slowakei beim Deutschland Cup. Gegen Österreich feiern sie einen deutlichen 6:2-Erfolg. Österreich erreichte zuletzt das WM-Viertelfinale, in Landshut gerieten sie bereits im 1. Drittel böse unter die Ränder. 0:5 stand es bereits nach den ersten 20 Minuten. Am Samstag geht´s gegen Deutschland.

Die Highlights der Partie im Clip:

Peter Schneider, Kapitän Österreich: "Wir haben einige Zeit gebraucht, um ins Spiel hineinzufinden. Das ist ein ganz anderes Level als es die meisten Spieler bei uns gewohnt sind. Die Slowaken haben eine super Mannschaft, die hohes Tempo fährt. Nichtsdestotrotz müssen wir besser bereit sein am Anfang des Spiels. Wir müssen viel geradliniger und einfacher spielen, weil die nutzen unsere Fehler eiskalt aus. Das 1. Drittel ist Teil der Entwicklung, man merkt auf diesem Level, bei diesem Tempo, da kann man nicht verspielt sein. Da muss man es einfach halten, die Checks zu Ende fahren, geradlinig sein. War wieder eine gute Lehrstunde für uns im 1. Drittel. "

Deutschland Cup der Frauen

Frankreich - Slowakei 1:2

Zweiter Sieg im 2. Spiel für die Slowakei. Nach dem 3:2-Erfolg gegen Ungarn, siegen sie ebenfalls knapp mit 2:1 gegen Frankreich. Für die Französinnen ist es die 2. Niederlage nach dem Penalty-Drama gegen Deutschland. Deutschland muss am Freitag, live ab 18.30 Uhr, die Slowakinnen schlagen, um noch Chancen auf die Titelverteidigung zu haben

Die Highlights der Partie im Clip:

