RTLZWEI

Diese Woche bei "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken": Elvis' Familie gönnt sich einen Kurztrip nach Köln

München (ots)

Elvis und seine Kids besuchen die Rheinmetropole Köln

Bei Dieter wurde Hautkrebs diagnostiziert

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - Montag bis Freitag (7. - 11. Oktober) um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

Elvis ist mit Sohn Martin und Tochter Antonia auf einem Kurztrip in Köln. Hier schauen die drei sich nicht nur den beeindruckenden Kölner Dom an, sondern sind ebenso fasziniert von den Kreidemalereien auf der Domplatte. Für die Motorsportfans darf ein Besuch in der Motorworld natürlich nicht fehlen.

Vor fünf Wochen wurde bei Dieter ein großes, entzündetes Muttermal entfernt, da weißer Hautkrebs diagnostiziert wurde. Doch damit nicht genug, der siebenfache Vater musste weitere Proben abgeben, um andere Befunde hoffentlich ausschließen zu können. Jetzt ist das Ergebnis da: keine weiteren Knötchen. Die Erleichterung überwiegt, allerdings muss Dieter sich weiterhin schonen.

Seit Ehefrau Marina die Familie verlassen hat, ist Florian allein für die fünf noch zuhause lebenden Kinder verantwortlich. Jetzt hat er zudem erfahren, dass er von Steuerklasse 3 in Steuerklasse 1 gerutscht ist. Das bedeutet Einbußen von ca. 700 Euro im Monat. Außerdem erhält der Familienvater seit einigen Tagen mysteriöse Briefe über seine verstorbene Tochter Lisa. Ärgerlicherweise hat der Verfasser der geschmacklosen Briefe seinen Namen nicht genannt und das Anliegen bleibt ebenfalls unklar.

In Hamburg wird das Musikvideo zum neu aufgelegten "Tostebrot"-Song gedreht. Neben Petra, Selina, Pascal und Produzent Sören sind auch Musikmanager Felix und Kameramann Timo in einer eigens für den Dreh angemieteten Wohnung vor Ort. Kaum angekommen, startet die Arbeit für die drei Mannheimer. Laut Meinung der Profis schlagen sie sich wirklich gut.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reihe, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Reihe gibt authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

